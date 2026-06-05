Socialinių tinklų žvaigždė parodė savo valdas ir prisipažino: darbai kieme – tikra jo aistra

Šį kartą laidos komanda lankysis socialinių tinklų žvaigždės – „Kiemo mago“ – valdose. Jis aprodys savo sklypą, papasakos apie kasdienybę ir atskleis, koks sprendimas padeda per mėnesį sutaupyti net 12 dienų laiko.
Taip pat laidos kūrėjai svečiuosis pas iliuzionistą Algimantą, o „Viva Fertilis“ ekspertė dalysis patarimais, kaip lauke sodinti agurkus ir pomidorus bei išvengti dažniausių klaidų.
Pirmojoje laidos dalyje žiūrovai susipažins su aplinkos tvarkymo specialistu Laurynu, internete geriau žinomu kaip „Kiemo magas“. Jau aštuonerius metus jis dirba įvairius kiemo tvarkymo darbus, o prieš porą metų pradėjo kurti turinį socialiniuose tinkluose ir netruko suburti didelę sekėjų bendruomenę.
Susiję straipsniai
Laidoje Laurynas papasakos, iš kur atsirado jo slapyvardis, kokių planų turi ateičiai ir kodėl nusprendė visus darbus atlikti savo jėgomis.
„Čia yra mano realizacija. Kažkas piešia, kažkas šoka, o man čia yra realizacija“, – šypsodamasis sakys Laurynas.
Jis taip pat atskleis, kodėl pasirinko vejos robotą ir kaip šis sprendimas leidžia jam sutaupyti net 12 dienų per mėnesį.
Antrojoje laidos dalyje žiūrovai keliaus į iliuzionisto Algimanto sodybą. Jam ši vieta tapo ne tik poilsio kampeliu, bet ir tikru pabėgimu nuo miesto ritmo.
„Čia mano kampelis ir pabėgimas nuo miesto“, – aprodydamas valdas pasakos Algimantas.
Jis prisimins, kaip gimė mintis įsigyti sodybą, ir prajuokins žiūrovus prisipažinęs, kad net prūde gyvenančios varlės turi vardus.
Kad aplinka taptų dar jaukesnė, laidos vedėjas Nojus padės perkelti didelius akmenis. Tačiau didžiausiu iššūkiu taps ne tai – pasirodys, kad iliuzionistas visiškai neturi daržininkystės patirties. Nusipirkęs pomidorų ir agurkų daigų jis atvirai pripažins, kad nežino, nuo ko pradėti, tačiau derliaus sulaukti vis tiek tikisi.
Į pagalbą atskubės „Viva Fertilis“ agronomė konsultantė Loreta. Ji paaiškins, kaip teisingai sodinti agurkus bei pomidorus lauke, kokių klaidų vengti ir kodėl kartais daržovės taip ir neužauga.
Ekspertė aptars ir vieną didžiausių daržininkų galvos skausmų – kurklius, patars, kaip apsaugoti augalus, bei pristatys modernias pagalbines priemones – hidrogelį ir specialias tabletes, kurios gali padėti tiek pomidorų, tiek agurkų daigams.
Vedėjai Kamilei užsiminus apie seną daržininkų išmintį sodinant pomidorus į duobutę berti žuvų miltų, specialistė paaiškins, kiek ši praktika iš tiesų naudinga augalams.
Kaip Nojui ir Algimantui sekėsi darže ir kokias paslaptis atskleidė ekspertė – sužinosite jau naujoje laidos serijoje.
Laidą „Sodas ir daržas“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 10.30 val. per „Lietuvos ryto“ TV. Visas serijas taip pat rasite „Lietuvos ryto TV“ platformoje.
Lietuvos ryto televizijaSodasdaržas
Rodyti daugiau žymių