Pridegusį lygintuvą daugelis valo neteisingai: viena klaida gali sugadinti padą

Jei pridegimai dar nėra įsisenėję, juos galima pašalinti paprastomis priemonėmis, kurias dažnas turi namuose. Vienas populiariausių būdų – vandenilio peroksidas ir vatos diskelis.
Kaip saugiai nuvalyti lygintuvo padą?
Pirmiausia įsitikinkite, kad lygintuvas išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėsęs. Jei padas dar šiltas, valymo priemonės gali greičiau garuoti, dirginti kvėpavimo takus ar net pažeisti kai kurių dangų paviršių.
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Sudrėkinkite vatos diskelį vandenilio peroksidu – jo turėtų būti tiek, kad diskelis būtų gerai sudrėkęs, tačiau nevarvėtų. Uždėkite jį ant labiausiai apsinešusių vietų ir palikite 10–15 minučių.
Po to suminkštėjusias apnašas švelniai nuvalykite švariu vatos diskeliu arba minkšta šluoste. Baigę darbą, lygintuvo padą papildomai nuvalykite vandeniu sudrėkinta šluoste ir palikite visiškai išdžiūti.
Kada šis būdas gali nepadėti?
Jei pridegimai yra seni, tamsūs ir susikaupę storu sluoksniu, švelnesnių priemonių gali nepakakti. Tokiais atvejais dažniausiai prireikia specialių lygintuvo pado valiklių, kurie efektyviai tirpdo apnašas nepažeisdami paviršiaus.
Taip pat svarbu atsižvelgti į lygintuvo pado tipą. Keraminės, nelimpančios ar kitomis specialiomis dangomis padengtos plokštės gali būti jautrios braižymui. Todėl nereikėtų naudoti metalinių šveistukų, abrazyvinių kempinių ar stipriai šveisti paviršiaus. Net ir pašalinus nešvarumus, subraižytas padas gali pradėti kabinti audinį ir dar labiau apsunkinti lyginimą.
Kaip išvengti pridegimų?
Dažniausiai lygintuvo padas pridega tuomet, kai pasirenkama per aukšta temperatūra. Ypač atsargiai reikėtų lyginti sintetinius ir mišrius audinius – jų priežiūrai visuomet rekomenduojama pradėti nuo žemesnės temperatūros ir ją didinti tik prireikus.
Jei dažnai naudojate krakmolą ar įvairias lyginimo priemones, verta reguliariai nuvalyti lygintuvo padą dar prieš atsirandant matomoms dėmėms. Taip pat rekomenduojama naudoti kokybišką vandenį garų funkcijai – kalkių nuosėdos ilgainiui gali pabloginti prietaiso veikimą ir skatinti nešvarumų kaupimąsi.
Prieš taikydami bet kokį valymo būdą, visuomet pasitikrinkite konkretaus lygintuvo gamintojo rekomendacijas. Tai ypač svarbu, jei prietaisas dar turi galiojančią garantiją arba jo padas padengtas specialia apsaugine danga.