BūstasPasidaryk pats

Viena klaida plaunant braškes gali sutrumpinti jų galiojimo laiką

2026 m. birželio 7 d. 20:24
Daugelis braškes pirmiausia nuplauna, o tada nuskina jų kotelius. Tačiau specialistai pataria elgtis priešingai – uodegėles pašalinti tik po plovimo.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak ekspertų, nuskynus kotelius prieš plaunant, uogos tampa jautresnės drėgmei. Per pažeistą vietą į minkštimą lengviau patenka vanduo, todėl braškės greičiau suminkštėja ir trumpiau išsilaiko.
Kaip teisingai plauti braškes?
Pirmiausia perrinkite uogas ir pašalinkite pažeistas ar supelijusias. Tuomet suberkite braškes į kiaurasamtį ir apie 30 sekundžių plaukite po vėsaus vandens srove.
Norint sumažinti pesticidų likučius, galima paruošti silpną sodos tirpalą – vieną arbatinį šaukštelį maistinės sodos ištirpinti litre vandens. Braškes jame rekomenduojama pamirkyti 5–10 minučių.
Jei norite papildomai sumažinti bakterinį užterštumą, galima naudoti vandens ir obuolių acto tirpalą santykiu 3:1. Po mirkymo braškes būtina dar kartą nuskalauti švariu vandeniu.
Specialistai pabrėžia, kad svarbiausias etapas – džiovinimas. Nuplautas uogas reikėtų paskleisti ant popierinio ar medžiaginio rankšluosčio ir palaukti, kol jos visiškai išdžius. Tik tuomet rekomenduojama pašalinti kotelius.
Tinkamai nuplautos ir išdžiovintos braškės ilgiau išlieka stangrios ir šviežios, o jų skonis bei maistinės savybės išsaugomos gerokai ilgiau.
BraškėsSodasdaržas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.