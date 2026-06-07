Viena klaida plaunant braškes gali sutrumpinti jų galiojimo laiką

Pasak ekspertų, nuskynus kotelius prieš plaunant, uogos tampa jautresnės drėgmei. Per pažeistą vietą į minkštimą lengviau patenka vanduo, todėl braškės greičiau suminkštėja ir trumpiau išsilaiko.
Kaip teisingai plauti braškes?
Pirmiausia perrinkite uogas ir pašalinkite pažeistas ar supelijusias. Tuomet suberkite braškes į kiaurasamtį ir apie 30 sekundžių plaukite po vėsaus vandens srove.
Norint sumažinti pesticidų likučius, galima paruošti silpną sodos tirpalą – vieną arbatinį šaukštelį maistinės sodos ištirpinti litre vandens. Braškes jame rekomenduojama pamirkyti 5–10 minučių.
Jei norite papildomai sumažinti bakterinį užterštumą, galima naudoti vandens ir obuolių acto tirpalą santykiu 3:1. Po mirkymo braškes būtina dar kartą nuskalauti švariu vandeniu.
Specialistai pabrėžia, kad svarbiausias etapas – džiovinimas. Nuplautas uogas reikėtų paskleisti ant popierinio ar medžiaginio rankšluosčio ir palaukti, kol jos visiškai išdžius. Tik tuomet rekomenduojama pašalinti kotelius.
Tinkamai nuplautos ir išdžiovintos braškės ilgiau išlieka stangrios ir šviežios, o jų skonis bei maistinės savybės išsaugomos gerokai ilgiau.