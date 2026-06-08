Tekantis vanduo nenuplaus pesticidų: kaip taisyklingai plauti braškes

Grįžę namo, dauguma iš mūsų daro tą patį: suberia uogas į dubenį, perpila jas į kiaurasamtį ir paleidžia stiprią šalto vandens srovę iš čiaupo. Deja, paaiškėja, kad taip nuplautos braškės ne tik praranda savo unikalų skonį, bet ir, svarbiausia, ant jų vis dar gali būti nematomų cheminių bei kitų kenksmingų medžiagų.
Braškių sezonas po truputį prasideda, o šios raudonos uogos turguose ir parduotuvėse jau vilioja savo intensyviu aromatu bei saldžiu skoniu. Tačiau daugelis daro esminę klaidą jas ruošdami – apsiriboja greitu praplovimu kiaurasamtyje.
Kaip paaiškėjo, toks braškių plovimo būdas nepašalina visų nešvarumų, o pavasarinės uogos gali slėpti daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
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Braškių plovimas – kodėl neužtenka tik praplauti uogas
Daugelis žmonių braškes laiko vienu iš „švariausių“ produktų iš daržo. Jas tiesiog praplauna po tekančiu vandeniu. Deja, tai klaidingas saugumo jausmas. Vanduo pašalina tik dalį nešvarumų – dažniausiai smėlį ir dulkes, – bet nepašalina sudėtingesnių likučių, pavyzdžiui, pesticidų ar mikroorganizmų.
Braškių odelė yra švelni ir akyta, todėl lengvai sulaiko smulkias purvo daleles. Be to, greitas praplovimas kiaurasamtyje lemia netolygų uogų nuvalymą – kai kurios jų su vandeniu kontaktuoja per trumpai. Praktikoje tai reiškia, kad net ir po plovimo vis tiek galime suvartoti nepageidaujamų medžiagų.
Taip pat reikėtų atsiminti, kad braškės dažnai savaitėmis noksta arti žemės, o tai dar labiau padidina kontakto su dirvožemio bakterijomis riziką. Todėl vien tik praplovimo tikrai neužtenka.
Kaip saugiai plauti braškes – naminė priemonė uogoms valyti
Jei tikrai norime pasirūpinti savo braškėmis, turėtume pakeisti įpročius ir naudoti paprastą dviejų etapų valymo metodą.
Pirmasis žingsnis – vandens vonelė su actu. Į dubenį įpilkite vandens ir acto santykiu 3:1, tada pamerkite braškes maždaug penkioms minutėms. Actas padeda sumažinti bakterijų ir kai kurių mikroorganizmų, esančių ant uogų paviršiaus, kiekį.
Antrasis žingsnis – paruoškite kitą tirpalą: vandenį su maistine soda (maždaug vienas arbatinis šaukštelis sodos litrui vandens). Pamerkite braškes į šį mišinį dar kelioms minutėms. Maistinė soda padeda neutralizuoti kai kuriuos cheminius teršalus, kurie gali likti ant uogų odelės.
Atlikus abi voneles, braškes reikia kruopščiai nuplauti švariu vandeniu, kad pasišalintų tirpalų likučiai, o tada atsargiai nusausinti popieriniu rankšluosčiu.
Braškių plovimas – taisyklės, kurias verta atsiminti
Be paties plovimo proceso, didelę reikšmę uogų kokybei turi ir smulkūs įpročiai. Geriausia braškes plauti prieš pat vartojimą. Tai neleidžia joms prarasti stangrumo ir padeda ilgiau išlikti šviežioms.
Taip pat verta nenuimti kotelių prieš plovimą – jie veikia kaip natūralus barjeras, ribojantis vandens patekimą į uogų vidų. Nuplautas braškes reikėtų laikyti šaldytuve ir suvalgyti per 2–3 dienas.
Geras plovimo kokybės rodiklis yra vandens išvaizda po sodos vonelės – jei jis tampa drumzlinas, tai gali rodyti, kad uogos turėjo kontaktą su didesniu teršalų kiekiu, nei tikėtasi.