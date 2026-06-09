Avarija bute jums atostogaujant: kaip sumažinti riziką ir išvengti nuostolių?

Matydami, kad ši problema kasmet išlieka aktuali, specialistai primena: prieš išvykstant svarbu ne tik pasirūpinti būsto saugumu, bet ir užtikrinti, kad nelaimės atveju būtų galimybė operatyviai susisiekti su buto savininku ar jo nurodytu kontaktiniu asmeniu bei prireikus patekti į būstą, kad gedimas būtų kuo greičiau pašalintas ir būtų išvengta didesnių nuostolių visame daugiabutyje.
„Kasmet susiduriame su atvejais, kai avarija įvyksta bute, kurio šeimininkai išvykę ilsėtis ar gyvena užsienyje. Tuomet svarbiausia kuo greičiau sustabdyti žalą, tačiau tai padaryti sudėtinga, jei nėra galimybės susisiekti su gyventojais arba patekti į būstą“, – sako „Mano BŪSTO“ priežiūros grupės vadovas Vidas Balbuckis.
Dažniausiai atostogų metu fiksuojamos vandentiekio ir kanalizacijos avarijos – trūksta lanksčiosios žarnelės, pradeda tekėti vamzdžiai ar užsikemša nuotekų sistema. Tokios situacijos neretai padaro žalos ne tik avarijos vietoje esančiam būstui, bet ir kaimynų butams.
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Įvykus avarijai buto ribose neretai tenka užsukti vandens tiekimą visam namo stovui, ieškoti gyventojų kontaktų per kaimynus ar artimuosius, o kraštutiniais atvejais – pasitelkti policiją ar kviesti raktininkus. Kol visa tai vyksta, visas namas arba laiptinė negali naudotis būtinaisiais resursais.
Specialistai pabrėžia, kad viena svarbiausių priemonių prieš išvykstant – administratoriui pateikti arba atnaujinti savo kontaktinius duomenis.
Nelaimės atveju administratorius pirmiausia bando susisiekti su buto savininku, todėl aktualus telefono numeris ir elektroninio pašto adresas gali gerokai sutrumpinti problemos sprendimo laiką ir sumažinti galimus nuostolius.
„Deja, vis dar pasitaiko atvejų, kai gyventojų kontaktai būna pasenę arba jų apskritai neturime. Tuomet brangios minutės prarandamos ieškant galimybių susisiekti su savininkais, o tuo metu žala gali tik didėti“, – sako V. Balbuckis.
Ne mažiau svarbu pasirūpinti ir tuo, kad esant būtinybei į butą būtų galima patekti kuo greičiau.
Išvykstant ilgesniam laikui rekomenduojama atsarginius raktus palikti patikimiems žmonėms – draugams, kaimynams ar artimiesiems, kurie nelaimės atveju galėtų operatyviai atrakinti būstą.
„Kai žinome, kas turi atsarginius raktus, problemą dažniausiai pavyksta išspręsti greitai ir be papildomų nuostolių. Kur kas sudėtingiau būna tada, kai savininkas atostogauja užsienyje, neatsiliepia telefonu, o į butą nėra jokios galimybės patekti“, – pažymi „Mano BŪSTO“ atstovas.
Prieš ilgesnę išvyką specialistai rekomenduoja pasirūpinti pagrindinėmis būsto saugumo priemonėmis: užsukti vandens tiekimą bute, iš elektros tinklo išjungti nenaudojamus prietaisus ir įkroviklius, o naudojantiems dujas – užsukti jų tiekimą. Taip pat verta paprašyti kaimynų retkarčiais atkreipti dėmesį į jūsų būstą ir įsitikinti, kad namo administratorius turi aktualius jūsų kontaktinius duomenis. Šie paprasti veiksmai padeda sumažinti avarijų riziką bei užtikrina, kad nenumatytais atvejais pagalba bus suteikta kuo greičiau.