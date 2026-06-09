BūstasPasidaryk pats

Prasideda „Žalioji erdvė 2026“: kviečia parodyti gražiausias Lietuvos viešąsias erdves

2026 m. birželio 9 d. 08:50
Lrytas.lt
Ne kiekvienas naujas parkas tampa mėgstama miesto vieta, ne kiekviena sutvarkyta pakrantė pakeičia bendruomenės gyvenimą. Tačiau Lietuvoje netrūksta pavyzdžių, kai viešosios erdvės tampa tikrais miestų ir miestelių traukos centrais.
Daugiau nuotraukų (10)
Būtent tokius projektus šiemet vėl kviečia pristatyti naujienų portalo Lrytas organizuojamas konkursas „Žalioji erdvė 2026“. Jame laukiama sėkmingiausių pastarųjų metų viešųjų erdvių projektų – nuo parkų ir skverų iki pakrančių, rekreacinių teritorijų bei kitų žaliųjų erdvių, sukurtų savivaldos, bendruomenių, verslo ar bendromis jų pastangomis.
Praėjusiais metais konkursas sulaukė itin didelio susidomėjimo – jame dalyvavo net 29 Lietuvos miestai ir miesteliai, pristatę 53 žaliąsias erdves. Didžiausio pripažinimo sulaukė Marių parko sala Marijampolėje – ji tapo tiek komisijos, tiek skaitytojų favorite. Tarp labiausiai įvertintų projektų buvo ir Kulautuva bei Dauniškio ežero pakrantė Utenoje.
Šiemet konkurse gali dalyvauti per pastaruosius kelerius sukurti ar atnaujinti kraštovaizdžio projektai. Organizatoriai kviečia teikti ne tik naujus darbus, bet ir projektus, kurie buvo pristatyti konkurse „Žalioji erdvė 2025“, tačiau nepateko tarp laureatų – ypač laukiamos naujos nuotraukos, atskleidžiančios, kaip erdvės pasikeitė per metus ir kaip atrodo šiandien.
Susiję straipsniai
Garsi kaunietė Marijampolę pavertė traukos centru – Marių parko sala tapo kažkuo, ko Lietuva dar neturėjo

Garsi kaunietė Marijampolę pavertė traukos centru – Marių parko sala tapo kažkuo, ko Lietuva dar neturėjo

Žaliosios erdvės, kurias būtina aplankyti: šie Lietuvos miestai pelnė aukščiausius įvertinimus

Žaliosios erdvės, kurias būtina aplankyti: šie Lietuvos miestai pelnė aukščiausius įvertinimus

„Žalioji erdvė 2025“: ką pamatė komisija ir kokias pamokas siūlo

„Žalioji erdvė 2025“: ką pamatė komisija ir kokias pamokas siūlo

2026-aisiais projekto partneriu tapo Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, prisiėmusi atsakomybę už vertinimo procesą. Organizacijos sudaryta komisija vertins pateiktus darbus ir rinks šių metų laureatus.
Darbus vertins:
  • Gražina Janulytė-Bernotienė, architektė, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto docentė;
  • Giedrė Čeponytė, kraštovaizdžio architektė, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narė;
  • Inga Junčienė, žurnalistė, Lrytas Būsto redaktorė ir projekto „Žalioji erdvė 2026“ vadovė;
  • Vainius Pilkauskas, architektas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas;
  • Maksimas Zacharovas, architektas, Vilniaus miesto savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narys.
Konkurse bus skiriama pagrindinė nominacija už geriausią viešosios erdvės projektą ir jo įgyvendinimą, taip pat dvi specialiosios nominacijos – už tvariausią ir bendruomeniškiausią viešosios erdvės projektą. Tradiciškai bus renkamas ir Lrytas skaitytojų favoritas.
Konkurso puslapis Žalioji erdvė 2026.
Visas projekto turinys bus skelbiamas specialiame Lryto polapyje „Žalioji erdvė“, kuriame bus pristatyti konkurso dalyviai, publikuojamos jų istorijos ir sudaryta galimybė balsuoti už labiausiai patikusius projektus.
Rubrikoje „Būstas“ skaitytojai taip pat ras straipsnius apie išskirtines Lietuvos viešąsias erdves, kraštovaizdžio sprendimus ir sėkmingus miestų bei miestelių atsinaujinimo pavyzdžius.
Tvarusis konkurso draugas – „Biolan“.
KonkursasŽalioji erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.