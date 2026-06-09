Tėvo dieną artimųjų kapus aplankę klaipėdiečiai neteko žado: vaizdas papiktino

Kapinės lankytojus pasitiko nešienauta žole, kuri kai kuriose vietose siekė beveik iki kelių.
„Tokia diena, o vaizdas – patys matote. Ar nežinojo, kad Tėvo dieną kapinės bus gausiai lankomos? Kokia pagarba mirusiesiems? Nušienauti tik didesni plotai tarp praėjimų, o siauresnėse vietose žaliuoja dobilai ir kitos piktžolės“, – sakė viena klaipėdietė.
Klaipėdos miesto savivaldybė teigia, kad žolės pjovimo darbai vykdomi pagal sutartyje numatytą grafiką, o už tarpus tarp kapaviečių bei pačių kapaviečių priežiūrą atsakingi jas prižiūrintys asmenys.
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„Šiuo metu Lėbartų kapinėse vykdomi suplanuoti šienavimo darbai. Darbus atlieka UAB „Raguvilė“. Pirmiausia su technika nušienaujamos bendro naudojimo erdvės, kuriose galima privažiuoti, o vėliau darbai tęsiami trimeriais sunkiau prieinamose vietose. Šie darbai reikalauja ypatingo atidumo“, – sakė Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė.
Anot jos, vadovaujantis galiojančia tvarka, už kapavietės ir tarpų tarp kapaviečių priežiūrą atsakingas ją prižiūrintis asmuo. Jis privalo šienauti, ravėti, tvarkyti kapavietę bei prižiūrėti aplink ją esančius takelius.
Tai ne pirmas kartas, kai gyventojai reiškia pretenzijas Lėbartų kapines prižiūrinčios bendrovės „Raguvilė“ darbui. Pernai klaipėdiečiai skundėsi, kad šienaujant buvo nupjautos ant kapų pasodintos gėlės, o nupjauta žolė palikta ant antkapių.
Po gyventojų skundų savivaldybė tuomet informavo, kad rangovui buvo nurodyta darbus atlikti atsakingiau ir nepalikti nupjautos žolės ant kapaviečių.
„Rangovui išsakytos pastabos dėl šio atvejo, kad ateityje būtų užtikrinta tinkama tvarka ir pagarba mirusiųjų atminimui“, – tuomet komentavo savivaldybė.
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