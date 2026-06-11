Per perkūniją šie medžiai tampa tikru žaibų taikiniu: daugelis net nežino, kokį pavojų jie kelia

Nors aukšti medžiai suteikia pavėsį ir puošia aplinką, planuojant želdinius verta įvertinti ne tik jų grožį, bet ir galimas rizikas. Ypač jei jie augs visai šalia gyvenamojo namo.
Žaibas dažniausiai renkasi trumpiausią ir lengviausią kelią į žemę. Dėl šios priežasties didžiausia rizika tenka aukštiems medžiams, kurie sukaupia daug drėgmės, turi gilią šaknų sistemą ir gerai praleidžia elektros srovę.
Kai į tokį medį trenkia žaibas, kamiene esanti drėgmė akimirksniu įkaista. Dėl staigaus slėgio medis gali skilti pusiau ar net sprogti. Jei jis auga visai šalia namo, smūgio padariniai gali paveikti ir pastatą.
Medžiai, kurių geriau nesodinti prie namų
Pasak specialistų, didžiausią pavojų per audras kelia:
Ąžuolai. Dideli, aukšti medžiai su gilia šaknų sistema ir drėgmę kaupiančiu kamienu dažnai tampa žaibų taikiniu.
Klevai, ypač sidabriniai. Sparčiai augančios rūšys savo medienoje sukaupia daug vandens, todėl gerai praleidžia elektros srovę.
Liepos. Šių medžių mediena yra gana minkšta ir drėgna, todėl vasaros audrų metu jie taip pat dažnai nukenčia nuo žaibų.
Pušys ir eglės. Aukštos spygliuočių viršūnės pirmosios pritraukia išlydžius. Be to, dervingos šakos po smūgio gali labai greitai užsiliepsnoti.
Specialistai atkreipia dėmesį, kad pavojų kelia ne tik žaibai. Kai kurios rūšys dėl trapių šakų ar silpnesnės šaknų sistemos sunkiau atlaiko stiprų vėją. Todėl netoli namų, automobilių stovėjimo vietų ar takų nerekomenduojama sodinti gluosnių, tuopų ir robinijų. Per audras jų šakos gali lūžti, o patys medžiai – išvirsti.
Prasidėjus perkūnijai:
Pamačius artėjančius tamsius debesis, specialistai pataria nedelsiant nutraukti visus darbus sode.
Nesislėpkite po medžiais. Net kelių metrų atstumas nuo kamieno ne visada yra saugus, nes elektros krūvis gali pasklisti žeme.
Pasirūpinkite lauko baldais ir vazonais. Stiprus vėjas lengvai pakelia nepritvirtintus daiktus ir gali juos paversti pavojingais sviediniais.
Šaltinis: dom.wp.pl
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