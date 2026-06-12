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Dėl Perkūno alėjos ąžuolo – kauniečių nerimas

2026 m. birželio 12 d. 12:28
Penktadienio rytą kauniečiai sunerimo dėl Perkūno alėjoje vykdomų darbų prie seno ąžuolo. Gyventojai socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidai pranešė pastebėję, kad šalia Perkūno al. 4 genimas medis, ir kėlė klausimą, ar tokiems darbams buvo išduotas leidimas.
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Perkūno alėja driekiasi greta Ąžuolyno – didžiausio natūraliai susiformavusio miesto teritorijoje esančio ąžuolyno Europoje. Ši teritorija užima apie 84 hektarus, joje auga keli tūkstančiai ąžuolų, o dalis jų skaičiuoja ne vieną šimtmetį.
Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Svajūnas Urbonavičius paaiškino, kad medis nebus šalinamas.
„Leidimas išduotas intensyviam kritinės būklės (visa viršutinė medžio dalis išpuvusi) medžio genėjimui, tačiau pats medis nebus šalinamas. Praeivių ir pastatų atžvilgiu jis paliekamas saugus“, – komentavo S. Urbonavičius.
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Pasak jo, tokios būklės medis paliekamas ir dėl gamtosauginių priežasčių.
„Jei iškiltų klausimas, kodėl medis paliekamas tokios keistos formos, tai yra potenciali niūriaspalvio auksavabalio buveinė“, – pridūrė specialistas.
ąžuolasKaunasAlėja
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