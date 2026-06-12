Ne actas ir ne chemikalai: yra kur kas veiksmingesnių būdų kovoti su skruzdėlėmis

Nors daugelis sodininkų skruzdėles laiko kenkėjomis, ne visos jos yra blogis. Dauguma rūšių augalams tiesioginės žalos nedaro, o kai kurios netgi padeda palaikyti sodo ekosistemą.
Kuo skruzdėlės naudingos?
Skruzdėlės minta įvairiais sodo kenkėjais – erkėmis, vikšrais, lervomis ir kitais vabzdžiais. Jos taip pat padeda šalinti pūvančias augalų liekanas, negyvus vabzdžius ir kitą organinę medžiagą. Kurdamos požeminius tunelius skruzdėlės purena dirvožemį, gerina jo aeraciją ir prisideda prie natūralaus maistinių medžiagų pasiskirstymo.
Kai kurios rūšys netgi platina augalų sėklas, o ieškodamos maisto prisideda prie žiedų apdulkinimo. Jeigu skruzdėlynas yra atokesnėje vietoje ir nekelia problemų, verta pagalvoti, ar tikrai būtina jį naikinti.
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Kaip išvengti skruzdėlynų?
Norint sumažinti tikimybę, kad kieme apsigyvens skruzdėlės, rekomenduojama reguliariai pjauti veją, genėti krūmus, surinkti nukritusius vaisius ir pašalinti medžių šakas bei kitas augalines atliekas.
Skruzdėlės mėgsta sausą dirvą, todėl karštuoju metų laiku naudinga dažniau palaistyti veją ar gėlynus. Dar vienas veiksmingas būdas – reguliariai purenti ir perkasti dirvą. Skruzdėlės dažniausiai renkasi vietas, kuriose žemė ilgą laiką nejudinama.
Taip pat verta mažinti jų maisto šaltinius. Amarai ir kai kurie kiti augalų kenkėjai išskiria saldžią medžiagą, kuri traukia skruzdėles. Todėl kovojant su amarais dažnai sumažėja ir skruzdėlių.
Aplink lysves galima sodinti stipriai kvepiančius augalus – mėtas, bazilikus, laurus ar chrizantemas. Jų kvapas skruzdėlėms nėra malonus.
Kaip natūraliai atsikratyti skruzdėlyno?
Išardykite skruzdėlyną
Nedidelius skruzdėlynus galima paprasčiausiai išlyginti grėbliu ar kastuvu. Kartais procedūrą tenka pakartoti kelis kartus, kol vabzdžiai nusprendžia persikelti kitur.
Užpilkite vandeniu
Vienas paprasčiausių metodų – gausiai užlieti skruzdėlyną vandeniu. Kelias minutes tekantis vanduo gali sugriauti tunelių sistemą ir priversti koloniją ieškoti naujos vietos.
Verdantis vanduo
Mažesniems skruzdėlynams veiksmingas verdantis vanduo. Jį reikėtų pilti atsargiai ir tik ten, kur nėra vertingų augalų, nes karštis gali pažeisti jų šaknis.
Boro rūgštis arba boraksas
Ekologiškoje sodininkystėje leidžiama naudoti boraksą. Iš vandens, cukraus ir nedidelio kiekio borakso galima pasigaminti jauką, kuris padeda sunaikinti visą koloniją, įskaitant motinėlę. Tačiau šią priemonę būtina laikyti vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
Kitos natūralios priemonės
Skruzdėlėms naikinti taip pat naudojama diatomitinė žemė, gaminama iš suakmenėjusių dumblių liekanų. Ji veiksminga, tačiau gali pakenkti ir naudingiems vabzdžiams, todėl turėtų būti naudojama saikingai. Kai kurie sodininkai renkasi actą arba acto ir valgomosios sodos derinį.
Šios priemonės gali sunaikinti skruzdėles ir suardyti jų tunelius, tačiau actas gali pakenkti ir augalams. Veiksmingas gali būti ir muiluotas vanduo. Kelis lašus indų ploviklio įmaišius į vandenį, jo poveikis sustiprėja.
Natūralių pagalbininkų galima sulaukti ir iš gyvūnų pasaulio. Skruzdėlėmis mielai minta vištos, geniai bei kai kurie kiti paukščiai. Specialistai primena, kad ne kiekvienas skruzdėlynas yra problema.
Tačiau jei jis trukdo naudotis kiemu ar kelia pavojų augalams, dažniausiai pakanka kelių paprastų natūralių priemonių, kad situacija būtų suvaldyta be cheminių preparatų.
Šaltinis „Better Homes & Gardens"
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