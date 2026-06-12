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Stadionas namuose: kiek colių reikia tikram futbolo jausmui

2026 m. birželio 12 d. 14:33
Futbolo vakarai vėl grįžta. Pasaulio futbolo čempionatas tuoj užvaldys visus barų, restoranų ir namų svetainių ekranus. Tačiau ar esate pasiruošę šiai didžiausiai aistrai: ar televizorius iš tikrųjų leidžia pajausti žaidimą taip, kaip jis atrodo 4K eroje? Kiek colių reikia, kad svetainė bent kiek primintų stadioną, klausiama pranešime žiniasklaidai.
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Futbolas pasikeitė – bet ar pasikeitė tavo ekranas?
Šiuolaikinės transliacijos nebėra tai, ką matėme prieš 10 metų. 4K raiška, HDR, sklandesnis judesys – visa tai daro futbolą ryškesnį, kontrastingesnį, „gyvesnį“ ir… daug reiklesnį televizoriui.  
„Problema ta, kad net ir geras televizorius gali sugadinti patirtį, jei jis tiesiog nepajėgia atkurti greito judesio be išsiliejimo ar trūkčiojimo,“ – įspėja prekybos centro internete „Varle.lt“ ekspertas Justinas Kaušinis.
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Kiek colių reikia stadiono jausmui?
Vienas dažniausių klausimų – ar užtenka 43 ar 55 colių? Trumpas atsakymas: dažnai – ne, jei tikslas yra „stadiono efektas“.
Orientacinė realybė:
43–50 colių – patogu, bet labiau „TV kambarys“, ne stadionas

55–65 colių – prasideda „įsitraukimas“

75 colių ir daugiau – artimiausia kino / stadiono patirčiai svetainėje

projektorius – kai norisi „tikro ekrano sienos“ efekto

„Kuo didesnis ekranas – tuo mažiau smegenys „suvokia“, kad žiūri televizorių, o ne dalyvauji varžybose“, – sako ekspertas.
Didelė klaida, kurią daro daug žmonių
Daugelis perka TV pagal vieną kriterijų: „kad būtų 4K“. Tačiau futbolo transliacijoms svarbiau yra: judesio sklandumas (Hz), procesorius, HDR kokybė, apšvietimo tolygumas.  
Ir būtent čia atsiranda problema – net 4K televizorius gali rodyti futbolą „minkštai“ arba su šešėliais kamuolio judėjime.
60 Hz vs 120 Hz: kodėl futbolas gali atrodyti blogiau nei tikrovėje
„Greitas judėjimas – didžiausias iššūkis TV technologijoms. 60 Hz ekranas dažnai „praranda“ kamuolio trajektoriją. 120 Hz suteikia sklandesnį judesį ir mažiau „trūkčiojimo“. Būtent todėl du identiški 4K televizoriai gali sukurti visiškai skirtingą futbolo patirtį,“ – dalinasi ekspertas.
Stadiono efektas – ne tik dydis
Daugelis galvoja, kad viską lemia coliai. Tačiau realybėje:
Didelis TV + prastas judesio apdorojimas = nusivylimas
Vidutinis TV + gera technologija = įtraukiantis vaizdas
Kartais mažesnis, bet geresnis ekranas sukuria stipresnį įspūdį nei didelis, bet pigus modelis.
Projektorius ar televizorius – kas laimi futbolo vakarą?
pasaulio futbolo čempionataiTelevizoriusekranas

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