Ginklas prieš invazinius šliužus: latviai turi originalų pasiūlymą

„Ančių nuomos kaina yra 37 eurai už sezoną. Pasakykite, prašau, na, nežinau, nes daugelis sako, kad tai brangu. Nežinau. Klausimas – už kiek būtumėte pasirengę jas išnuomoti?“ – vaizdo įraše kalba vyras.
Kitame vaizdo įraše „Lauku Fonds“ pasakoja, kaip sėkmingai antys atlieka savo užduotį: „Rezultatai matomi – mūsų valdomose teritorijose šliužų problema minimali, tuo tarpu daugelyje aplinkinių ūkių ji vis dar labai aktuali“, – pasakoja kitas fondo atstovas.
Tačiau komentatoriai atkreipia dėmesį, kad tokia nuoma nėra visiškai be rizikos. „Žmogus, kuris išnuomoja antį, rizikuoja likti be jos, nes aplinkui pilna plėšrūnų, lapės net vidury dienos vaikštinėja po miestą. Supanikavusi antis iš neapribotos teritorijos gali nubėgti labai toli ir nerasti kelio atgal, – rašo vienas internautas ir atkreipia dėmesį, kad šiais metais Latvijoje dešimties dienų ančiukas kainuoja 10 eurų, o suaugusi antis – nuo 40 eurų.
Vaizdo įrašuose matomos antys yra Indijos bėgikės. Kaip rašoma Visuotinėje Lietuvių enciklopedijoje, Indijos bėgikės (dar Indijos greitosios) yra dėsliųjų ančių veislė, išvesta Indijoje. Gaigalo masė 1,8 kg, patelės – 1,7 kilogramo.
Be to, kad gali prisidėti prie invazinių šliužų naikinimo, šie paukščiai per vieną dėjimo ciklą sudeda dar ir apie 200 (po apie 75 g masės) kiaušinių. Lietuvoje jas augina dažniausiai privatūs asmenys.
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Luzitaninis arionas arba ispaninis arionas (Arion lusitanicus) – oru kvėpuojantis sausumos šliužas, sausumos plautinis pilvakojis moliuskas, priklausantis arioninių (Arionidae) šeimai.
Kūnas 7–15 cm ilgio, oranžinis arba rusvas. Savaiminis rūšies arealas – Pirėnų pusiasalis ir pietinė Prancūzijos dalis. Dėl žmonių veiklos paplito už jo ribų, aptinkamas didelėje dalyje žemyninės Europos (taip pat Lietuvoje), Farerų salose, Islandijoje.