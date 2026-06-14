Pomidorai pradėjo žydėti: nuo to, ar dabar atliksite kelis svarbius darbus, priklausys visas derlius

Tačiau būtent dabar pomidorai pradeda rodyti savo kaprizingą charakterį. Šiek tiek papildomos priežiūros gali lemti skirtumą tarp įspūdingo derliaus ir sezono, kupino nusivylimų.
Nepamirškite tręšimo
Pomidorams pradėjus žydėti, jų poreikiai pasikeičia. Sezono pradžioje augalams reikėjo daugiau azoto, kuris skatino lapų ir stiebų augimą. Dabar svarbesni tampa fosforas ir kalis, nes jie padeda formuotis žiedams ir vaisiams.
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Jeigu ir toliau gausiai tręšite azotu, sulauksite vešlių krūmų su daugybe lapų, tačiau vaisių gali būti mažiau.
Vis dėlto nereikėtų manyti, kad azoto augalui nebereikia visai. Pomidorai ir toliau aktyviai auga, todėl jiems būtinas subalansuotas maistinių medžiagų tiekimas visą sezoną.
Svarbiausia – tręšti reguliariai ir saikingai. Šie augalai yra gana „ėdrūs“, tačiau tai nereiškia, kad trąšų reikia berti kuo daugiau.
Užtikrinkite tolygų laistymą
Pomidorai nemėgsta staigių pokyčių, ypač kai kalbama apie drėgmę.
Po ilgesnio sausros laikotarpio užklupusi stipri liūtis dažnai tampa priežastimi, kodėl vaisiai sutrūkinėja. Netolygus laistymas taip pat gali sukelti viršūninį vaisių puvinį – vieną dažniausių pomidorų problemų.
Pagrindinis tikslas – palaikyti tolygiai drėgną dirvą.
Laistykite rečiau, bet gausiau, kad šaknys būtų skatinamos augti giliau. Nepasikliaukite vien lietumi – jeigu oras sausas, papildomai palaistykite.
Didelę naudą duoda mulčiavimas. Šiaudų, susmulkintų lapų ar nupjautos žolės sluoksnis padeda išlaikyti drėgmę, reguliuoja dirvos temperatūrą ir slopina piktžoles. Be to, apsaugo lapus nuo žemių taškymosi, kuris dažnai skatina ligų plitimą.
Laikas genėti
Pomidorų genėjimas tarp sodininkų iki šiol kelia daug diskusijų. Tačiau viena taisyklė gana aiški.
Jeigu auginate determinantinius pomidorus, kurie užauga iki nustatyto aukščio ir vienu metu subrandina didžiąją dalį derliaus, jų stipriai genėti nereikia.
Visai kita situacija su indeterminantiniais pomidorais, kurie auga ir dera iki pat rudens šalnų. Tokius augalus verta reguliariai formuoti.
Genėjimo tikslas – pagerinti oro cirkuliaciją ir nukreipti augalo energiją vaisiams, o ne pertekliniams lapams.
Taip pat naudinga pašalinti apatinius lapus, kurie liečia žemę arba pradeda gelsti. Tai sumažina ligų riziką ir palengvina laistymą.
Kartu verta apžiūrėti atramas. Žiedai netrukus virs vaisiais, todėl augalas taps daug sunkesnis. Geriau dabar sustiprinti kuoliukus ar virves, nei vėliau rasti nulūžusį stiebą su visu būsimu derliumi.
Padėkite žiedams apsidulkinti
Šiltnamyje dažnai trūksta vėjo ir vabzdžių, todėl pomidorų žiedams gali prireikti pagalbos.
Vienas paprasčiausių būdų – kartą per dieną lengvai supurtyti žiedynus arba virves, prie kurių pririšti augalai.
Pomidorai apsidulkina patys, tačiau žiedadulkėms reikia judesio, kad jos patektų ten, kur reikia. Toks paprastas veiksmas gali padidinti užsimezgančių vaisių skaičių.
Stebėkite ligas ir kenkėjus
Vos pradėjus formuotis vaisiams, pomidorais susidomi ir įvairūs kenkėjai.
Reguliariai apžiūrėkite lapų apačią, ieškokite apgraužimų, dėmelių ar kitų pakitimų. Kuo anksčiau pastebėsite problemą, tuo lengviau ją išspręsite.
Atkreipkite dėmesį į maro, lapų dėmėtligės ar miltligės požymius. Jeigu pastebite pažeistus lapus, juos nedelsdami pašalinkite.
Taip pat stenkitės nelaistyti lapų, laikyti šiltnamį gerai vėdinamą ir neleisti augalams pernelyg sutankėti.
Pomidorai gali atrodyti kaprizingi, tačiau iš tiesų jiems tereikia nuoseklios priežiūros. Skirdami šiek tiek dėmesio žydėjimo metu, vasaros pabaigoje sulauksite gausaus, sveiko ir gardaus derliaus.
Šaltinis: „RuralSprout.com“