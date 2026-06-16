Kokią veją rinktis: išaiškino, kada verta sėti mišinius, o kada – grynas sėklas

Kaip paaiškina profesionalus agronomas, kraštovaizdžio specialistas Tautvydas Gurskas, vejų ir kitų augalų sėklos yra dviejų tipų: grynos, tik vienos veislės augalų, neturinčios priemaišų, ir sėklų mišiniai, pastarieji – vieni populiariausių.
„Jų privalumas toks, kad jie yra sudaryti iš įvairių augalų. Veja iš tokių mišinių geriau žiemoja: jei kažkuris augalas neatlaiko šalčių, o kitas peržiemoja geriau, vis tiek kitąmet turėsite veją“, – teigia specialistas.
Jis taip pat pažymi, kad sėklų mišiniai geriau prisitaikę augti netolygiame dirvožemyje. Anot T. Gursko, jei vienoje sklypo vietoje gruntas – skurdesnis, o kitoje – palankus vejai, sėklų mišinys puikiai gali užpildyti visą sklypą.
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Gryna veislė – atidesnė priežiūra
Kraštovaizdžio eksperto teigimu, veja iš grynų – vienos veislės – sėklų išsiskiria savo grynumu ir kokybinėmis savybėmis. Tačiau tai reiškia ir atidesnę priežiūrą. Todėl, anot jo, būtina laikytis tam tikrų sąlygų norint džiaugtis išpuoselėta gryna, monokultūrine veja.
„Tam, kad veja iš vienos augalų rūšies visame sklype augtų gražiai ir tolygiai, būtina užtikrinti, jog dirvožemis būtų tinkamas konkrečiai veislei. Ne mažiau svarbu parinkti tinkamą laistymo ir tręšimo intensyvumą bei pasirūpinti, kad sklypas būtų vienodai apšviestas saulės. Tik tokiu atveju galima tikėtis norimo rezultato. Žinoma, jei tokią veją pavyks apsaugoti nuo įvairių negandų“, – sako T. Gurskas.
Jis taip pat paaiškina, jog grynų sėklų veja yra jautresnė dirvožemio kokybei, ligoms, kenkėjams ir kt. Tad sėjant tik vienos rūšies augalus, pavyzdžiui svidres, labai rizikuojama netekti vejos jau per pirmąją žiemą.
„Dideli šalčiai ir augalus puolančios ligos gali greitai pakenkti vienos veislės sėklų vejai. Jai kenkia ir netinkamos klimatinės sąlygos, pavyzdžiui, veja gražiai auga saulėkaitoje, o šešėlis jai nepatiks. Būtent todėl ir sudaromi sėklų mišiniai – kad visame sklype veja augtų tolygiau: ar tai būtų šešėlis, ar prasčiau įdirbta žemė“, – tvirtina specialistas.
Populiariausias pasirinkimas – sėklų mišiniai
Pasak agronomės, „Edotnuvaseeds.lt“ ekspertės Reginos Kanevičienės, šiuo metu šalyje populiariausios yra vidutinio dekoratyvumo vejos, sėjamos prie namų. Tokios vejos dažniausiai užauginamos iš sėklų mišinių.
„Tokiuose mišiniuose būna sumaišytos kelių rūšių sėklos. Jas gali sudaryti tiek daugiametės svidrės, tiek raudonieji eraičinai, taip pat kuokštiniai, formuojantys vejos pagrindą, tankumą ir smulkumą. Mišiniuose esančios pievinės miglės formuoja velėnos atsparumą mindymui“, – paaiškina R. Kanevičienė.
Ar verta maišyti skirtingus vejos sėklų mišinius?
Renkantis sėklų mišinį, specialistė siūlo atkreipti dėmesį į tai, kokia bus būsimo žolyno apkrova, kiek pievą ketinama mindyti ir pan. Anot jos, kai kurie pirkėjai mano, kad sumaišę skirtingos paskirties vejos sėklų mišinius, pavyzdžiui, sportinį ir dekoratyvinį, sukurs veją, kuri turės geriausias abiejų savybes. Tačiau, pasak specialistės, toks požiūris yra klaidingas.
„Vieni mišiniai yra dekoratyvūs ir skirti mažiau mindomoms vietoms, kiti – intensyvesniam naudojimui, pavyzdžiui, futbolo aikštėms. Todėl skirtingų mišinių tarpusavyje maišyti nerekomenduojama, nes sunku numatyti, kaip tarpusavyje derės jų sudėtyje esančios veislės. Jos gali skirtis spalva, todėl veja gali tapti marga, taip pat gali skirtis atsparumo klimato iššūkiams sąlygos. Eksperimentuoti, žinoma, galima, tačiau svarbu gerai žinoti, ką darote“, – sako R. Kanevičienė.
Kaip prideda kraštovaizdžio ekspertas T. Gurskas, sėklų mišinius galima papildyti grynomis sėklomis. Pasak jo, taip daroma norint susikurti tobulą veją.
„Prekyboje esančiomis grynomis sėklomis galima praturtinti turimus sėklų mišinius. Pavyzdžiui, savo sklype sėjate išsirinktą mišinį, bet norite turėti švelnesnių augalų, tad galima papildomai pasėti baltosios miglės sėklų. Jeigu sklype turite vietą šešėlyje, verta papildomai įsėti specialų šešėlinį mišinį. Lietuvos sodininkai kaimo vietovėse dažnai renkasi dobiliukus, kurie įneša daugiau įvairovės vejai. Jie taip pat atsparesni sausrai ir suteikia gamtai artimesnį vaizdą“, – sako T. Gurskas.
Svarbu įvertinti, ar veja tinkama augti Lietuvoje
Gali atrodyti, kad vejos sėklų kilmės šalis yra svarbi, tačiau su tuo nesutinka R. Kanevičienė. Pasak jos, kur kas svarbiau įsitikinti, ar konkrečios veislės buvo išbandytos ir įvertintos mūsų klimato sąlygomis bei ar yra patvirtinta, kad jos sėkmingai sudygs ir augs Lietuvoje.
„Pačios sėklos gali būti užaugintos Lietuvoje ir kitose šalyse – jos auginamos ten, kur sąlygos auginimui yra geriausios. Vis dėlto, sėklas ruošiantys specialistai įvertina konkrečios veislės auginimo ir naudojimo savybes, pagal kurias ir suformuojamas sėklų mišinys, tinkamas auginti mūsų šalies sąlygomis“, – pasakoja ekspertė.
Kraštovaizdžio specialistas T. Gurskas rekomenduoja atkreipti dėmesį ir į vejos sėklų pagaminimo datą, nes senesnės sėklos gali prasčiau dygti: „Ne mažiau svarbios ir laikymo sąlygos: sėklas reikėtų laikyti vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, taip pat originalioje pakuotėje. Geriausių rezultatų galima tikėtis veją pasėjus tais pačiais metais, kai sėklos buvo nupirktos.“