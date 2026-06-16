Ten, kur anksčiau buvo tik pakrantė, šiandien verda gyvenimas: Kuršėnų sėkmės istorija

Tikruoju šios erdvės simboliu tapo Kuršėnų pėsčiųjų tiltas – vienas ilgiausių (262 m) ir moderniausių pėsčiųjų tiltų Lietuvoje, jungiantis miesto centrą su Kuršėnų dvaro sodybos parku ir atveriantis įspūdingas Ventos slėnio panoramas.
Tilto architektūra harmoningai įsilieja į aplinką, o vakare apšviestas statinys tampa išskirtiniu miesto akcentu. Tiltas ne tik sujungė du krantus, bet ir sukūrė naują traukos centrą gyventojams bei svečiams. Dešiniajame Ventos krante vingiuojantys pėsčiųjų takai kviečia lėtai mėgautis gamta, stebėti upės tėkmę ir atrasti įvairias poilsio erdves.
Pakrantėje įrengtos žaliosios zonos, poilsio vietos, vaikų žaidimų aikštelės, lauko treniruokliai ir rekreacinės erdvės sukūrė gyvą, bendruomenę telkiantį miesto parką po atviru dangumi.
Susiję straipsniai
Ši teritorija tapo vieta, kur susitinka skirtingos kartos – nuo aktyviai sportuojančių iki ieškančių ramaus pasivaikščiojimo gamtos apsuptyje. Neatsiejama žaliosios erdvės dalis yra ir Kuršėnų dvaro sodyba – vienas ryškiausių Šiaulių rajono kultūros paveldo objektų. Istorinė dvaro aplinka, senasis parkas ir išsaugota architektūra suteikia Ventos pakrantei ypatingą charakterį.
Čia gamta ir kultūra susilieja į vientisą erdvę, kurioje galima ne tik ilsėtis, bet ir pažinti krašto istoriją bei tradicijas. Ventos pakrantė Kuršėnuose šiandien yra daugiau nei sutvarkyta viešoji erdvė – tai vieta, kur upė pasakoja miesto istoriją, kur žalieji plotai kviečia sustoti ir atsikvėpti, o modernūs infrastruktūros sprendimai kuria patogią aplinką gyventi, judėti ir bendrauti. Ja didžiuojasi Kuršėnai ir visas Šiaulių rajonas – tai gyvas pavyzdys, kaip darniai sujungti gamtos vertybes, kultūros paveldą ir šiuolaikinio miesto poreikius.
Nuo šiol ši žalioji erdvė garsina Kuršėnus ne mažiau, nei legendinis „Kuršėnų vyniotinis“, Puodžių karalių sostinės vardas, vertinga, menanti Lauryną Ivinskį kalendorių kolekcija ar šio krašto žmonių svetingumas.
Projekto autorius – Šiaulių rajono savivaldybė
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
Šiaulių rajonasKuršėnaiVenta
Rodyti daugiau žymių