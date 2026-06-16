Ar nušalusias šilauoges dar įmanoma išgelbėti ir kokių klaidų reikėtų vengti, „Lietuvos ryto“ TV laidos „Sodas ir daržas“ komanda aiškinosi kartu su bendrovės „Viva Fertilis“ agronome konsultante Loreta.
Laidos vedėjas Nojus apsilankė „Avinėlių uogų“ ūkio įkūrėjo Mato valdose. Čia kartu su specialiste jie ieškojo atsakymų, kaip padėti po žiemos nukentėjusiems krūmams ir ką daryti, kad ateityje būtų galima džiaugtis gausiu derliumi.
Ūkio šeimininkas pasidalijo savo istorija. Pasak jo, viskas prasidėjo 2020 metais nuo noro prasmingai panaudoti senelių žemę. Šiandien Matas jau atvirai kalba apie pirmuosius žingsnius ir neišvengiamas klaidas.
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„Tokių klaidų padaro visi, kurie pradeda naują veiklą. Svarbiausia – iš jų pasimokyti“, – sakė jis.
Didžiulė klaida: kodėl šilauogių negalima laistyti actu?
Į pagalbą Matui ir Nojui atskubėjo laidos vedėja Kamilė bei „Viva Fertilis“ agronomė konsultantė Loreta. Specialistė paneigė vieną populiariausių mitų ir atskleidė, kad dažnai rekomenduojamas dirvos rūgštinimas actu gali padaryti daugiau žalos nei naudos.
Į pagalbą Matui ir Nojui atskubėjo laidos vedėja Kamilė bei „Viva Fertilis“ agronomė konsultantė Loreta. Specialistė paneigė vieną populiariausių mitų ir atskleidė, kad dažnai rekomenduojamas dirvos rūgštinimas actu gali padaryti daugiau žalos nei naudos.
„Šilauogėms idealus dirvožemio pH yra 4,5–5. Jei jis pakyla virš 5, augalas prasčiau pasisavina geležį, manganą ir cinką. O jei nukrenta žemiau 4,5, sulėtėja naudingų mikorizinių grybų veikla, mažėja bakterijų aktyvumas, didėja augalui kenksmingo aliuminio kiekis. Todėl pH reikia reguliuoti tik tam skirtomis priemonėmis, o ne actu“, – perspėjo Loreta.
Ekspertė taip pat paaiškino, kaip dirvos rūgštingumas veikia uogų skonį, o uogyno šeimininkas parodė, kiek drėgmės iš tiesų reikia šiems augalams.
Statybos sodų bendrijose: taisyklės tampa griežtesnės
Antroje laidos dalyje Kamilė Lymontienė lankėsi Vilniuje, kur susitiko su architektu Roku Mazuroniu. Pokalbio metu jie aptarė namų statybą sodų bendrijose ir dažniausiai pasitaikančius gyventojų nesusipratimus.
Antroje laidos dalyje Kamilė Lymontienė lankėsi Vilniuje, kur susitiko su architektu Roku Mazuroniu. Pokalbio metu jie aptarė namų statybą sodų bendrijose ir dažniausiai pasitaikančius gyventojų nesusipratimus.
Architektas paneigė mitą, kad sodų bendrijose gyvenamiesiems namams taikomi mažesni reikalavimai. Pasak jo, nuo praėjusių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojus pakeitimams, be statybos leidimo galima statyti tik iki 5 metrų aukščio ir ne didesnį kaip 50 kv. m sodo namelį. Didesnis statinys jau laikomas gyvenamuoju namu, todėl jam būtinas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas.
R. Mazuronis taip pat pasidalijo viena nemokama, tačiau itin vertinga rekomendacija, kuri ateityje gali padėti išvengti didelių finansinių nuostolių ir teisinių ginčų.
Daugiau naudingų patarimų – laidoje „Sodas ir daržas“, kuri rodoma kiekvieną sekmadienį 10.30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją. Visas laidos serijas galima rasti platformoje tv.lrytas.lt.