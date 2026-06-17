BūstasPasidaryk pats

Daugelis nė neįtaria: Lietuvoje yra sala, kurioje telpa kone visas kurortas

2026 m. birželio 17 d. 19:23
Lrytas.lt
Didžioji Zaraso ežero sala – viena įspūdingiausių Zarasų miesto vietų ir viena didžiausių Lietuvos ežerų salų. Ji užima apie 44 hektarų plotą ir yra sujungta su krantu tiltu.
Daugiau nuotraukų (3)
Sala nuo seno buvo apgyvendinta. Istoriniai šaltiniai mini, kad XVIII amžiuje čia stovėjo dvaras, vėliau buvo miesto sodai ir ūkininkų sodybos. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai į salą buvo nutiesę povandeninį tiltą, kuriuo gabeno atsargas.
Šiandien Didžioji sala yra pagrindinė Zarasų poilsio, sporto ir renginių erdvė. Čia įrengtas miesto paplūdimys, vaikų žaidimų aikštelės, sporto zonos, pasivaikščiojimo takai, vandenlenčių parkas ir vandens batutai. Vasarą saloje vyksta koncertai, festivaliai ir įvairūs sporto renginiai.
Be rekreacinės vertės, sala svarbi ir gamtai – joje auga brandūs medžiai, aptinkamos retos augalų ir gyvūnų rūšys, įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą.
Susiję straipsniai
Šios kelionės gerokai skiriasi nuo kitų: iš jų lietuviai grįžta su pilnais lagaminais augalų ir idėjų

Šios kelionės gerokai skiriasi nuo kitų: iš jų lietuviai grįžta su pilnais lagaminais augalų ir idėjų

Dzūkės gėlyne – daugiau nei 100 viendienių rūšių: retas praeina nestabtelėjęs

Dzūkės gėlyne – daugiau nei 100 viendienių rūšių: retas praeina nestabtelėjęs

Prasideda „Žalioji erdvė 2026“: kviečia parodyti gražiausias Lietuvos viešąsias erdves

Prasideda „Žalioji erdvė 2026“: kviečia parodyti gražiausias Lietuvos viešąsias erdves

Projekto autoriai - Zarasų rajono savivaldybė.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
ZarasaiŽalioji erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.