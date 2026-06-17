Daugelis nė neįtaria: Lietuvoje yra sala, kurioje telpa kone visas kurortas

Sala nuo seno buvo apgyvendinta. Istoriniai šaltiniai mini, kad XVIII amžiuje čia stovėjo dvaras, vėliau buvo miesto sodai ir ūkininkų sodybos. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai į salą buvo nutiesę povandeninį tiltą, kuriuo gabeno atsargas.
Šiandien Didžioji sala yra pagrindinė Zarasų poilsio, sporto ir renginių erdvė. Čia įrengtas miesto paplūdimys, vaikų žaidimų aikštelės, sporto zonos, pasivaikščiojimo takai, vandenlenčių parkas ir vandens batutai. Vasarą saloje vyksta koncertai, festivaliai ir įvairūs sporto renginiai.
Be rekreacinės vertės, sala svarbi ir gamtai – joje auga brandūs medžiai, aptinkamos retos augalų ir gyvūnų rūšys, įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą.
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Projekto autoriai - Zarasų rajono savivaldybė.
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