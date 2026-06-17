Kretingoje – neeilinis derlius: tokio skonio parduotuvėse nerasi

Kaip „Vakarų ekspresui“ sakė Kretingos Žiemos sodo Gamtos ir aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė, bananas yra augalas, kuris žydi ir dera tik kartą per gyvenimą.
Bananas Kretingoje žiedą išskleidė pernai rudenį, o vaisius sunokino per devynis mėnesius.
– Pasodinus mažą bananą, jis auga ir bręsta, kol per ketverius–penkerius metus subręsta. Tada išleidžia žiedą, sužydi, o sunokus bananų kekiui motininis augalas nunyksta. Tačiau prieš tai jis būna išleidęs atžalų. Jas susodiname į vazonus, paslepiame nuo lankytojų ir leidžiame augti, – apie bananų gyvenimo ciklą pasakojo J. Tertelienė.
Susiję straipsniai
Bananas Kretingoje žiedą išskleidė pernai rudenį, o vaisius sunokino per devynis mėnesius.
– Labai skanūs. Visai kitokie nei tie, kuriuos perkame parduotuvėse. Ant augalo sunokę bananai turi kitokį skonį nei nuskinti žali ir atgabenti iš tolimų kraštų. Ant šio augalo yra apie 70 vaisių. Mūsų visų laikų rekordas – 157 vaisiai. Kas tik ragavo, visi gyrė. Ir patys valgome, ir dovanojame, ir dalijamės. Vaišiname lankytojus, – sakė J. Tertelienė.
Anot jos, bananai Lietuvoje nėra tokia jau didelė egzotika. Grafas Tiškevičius juos į Lietuvą atgabeno XIX amžiuje, o Kretingos Žiemos sode jie noksta jau daugelį metų.
– Kolegė čia dirba daugiau nei dvidešimt metų, todėl prisimena, kad bananai nokdavo ir tada, kai tik pradėjo dirbti, – pasakojo Gamtos ir aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja.
Jos teigimu, kretingiškiai nėra vieninteliai Lietuvoje, galintys paragauti ant augalo sunokusių bananų – jie noksta ir Kauno oranžerijoje.