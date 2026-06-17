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Vienas birželio darbas gali nulemti visą morkų ir burokėlių derlių

2026 m. birželio 17 d. 15:00
Lrytas.lt
Birželis darže dažnai tampa lūžio tašku – būtent dabar morkos ir burokėliai pradeda aktyviai formuoti šakniavaisius. Nuo to, kokiomis sąlygomis jie auga šiuo laikotarpiu, priklauso ne tik būsimo derliaus dydis, bet ir jo skonis, sultingumas bei laikymo savybės.
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Kaip rašo Ukrainos portalas TSN, šiuo metu augalams ypač svarbu gauti pakankamai kalio ir fosforo. Šios medžiagos padeda formuotis stipriai šaknų sistemai, skatina cukrų kaupimąsi šakniavaisiuose ir lemia tolygesnį jų augimą.
Daržininkai dažnai renkasi natūralias trąšas. Viena populiariausių priemonių – medžio pelenai, kuriuose gausu kalio ir kitų mikroelementų. Pelenai ne tik papildo dirvą maistinėmis medžiagomis, bet ir padeda palaikyti geresnę jos struktūrą. Taip pat naudojami komposto ar humuso užpilai, kurie augalus maitina švelniau, tačiau ilgiau.
Vis dėlto specialistai primena, kad vien trąšų neužtenka. Ne mažiau svarbus ir laistymas. Jei dirva nuolat perdžiūsta, o vėliau gausiai sudrėkinama, burokėliai gali pradėti skilinėti, o morkos – deformuotis. Dėl netolygaus drėgmės kiekio dažnai nukenčia ir jų skonis.
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Geresnių rezultatų galima tikėtis ir reguliariai purenant dirvą tarp eilučių. Taip šaknys gauna daugiau oro, o augalai lengviau pasisavina maisto medžiagas. Susidariusi kieta dirvos pluta ne tik apsunkina drėgmės patekimą, bet ir gali stabdyti šakniavaisių vystymąsi.
Patyrę daržininkai taip pat pataria šiuo metu nepersistengti su azoto trąšomis. Nors jos skatina vešlios lapijos augimą, per didelis jų kiekis gali duoti priešingą rezultatą – augalas energiją skirs lapams, o ne šakniavaisiams. Dėl to morkos ir burokėliai gali užaugti smulkesni, prasčiau kaupti cukrų ir būti ne tokie tinkami ilgalaikiam laikymui.
Tinkamai prižiūrimi birželį, šie šakniavaisiai iki rudens gali sukaupti daugiau maistinių medžiagų, užaugti stambesni, lygesni ir saldesni – būtent tokių savybių dažniausiai tikimasi iš gero derliaus.
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