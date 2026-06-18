Pomidorai žydi, bet vaisių nėra: dažniausiai kalti visai ne trąšos ir netgi ne laistymas

Nors pomidorai laikomi viena lengviausiai auginamų daržovių, net ir patyrę sodininkai kartais padaro klaidų. Birželį svarbiausi darbai – pririšti augančius stiebus, šalinti pažastinius ūglius, pradėti tręšti žydinčius augalus, užtikrinti tolygų laistymą ir apsaugoti nuo karščio.
Pasirūpinkite atramomis vijoklinėms veislėms
Šis darbas aktualus aukštaūgėms (indeterminantinėms) pomidorų veislėms. Joms augant būtinos atramos – kuoliukai, narveliai ar virvės. Kai augalai pasiekia maždaug 25–30 cm aukštį, juos reikėtų švelniai pririšti prie atramos.
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Tam geriausia naudoti minkštas medžiagas – specialius plastikinius spaustukus, sodo juostą ar medvilninio audinio juosteles. Nerekomenduojama naudoti vielos ar plonos valo virvelės, nes jos gali pažeisti stiebą. Rišant svarbu palikti šiek tiek laisvumo, kad storėjantis stiebas nebūtų suspaustas.
Šalinkite pažastinius ūglius
Pomidorams augant tarp pagrindinio stiebo ir šoninių šakų formuojasi vadinamieji pažastiniai ūgliai. Juos rekomenduojama reguliariai išlaužyti, nes jie eikvoja augalo energiją ir skatina perteklinį lapijos augimą.
Pašalinus ūglius daugiau maisto medžiagų tenka žiedams ir vaisiams. Taip pat verta pašalinti apatinius lapus, kurie liečia žemę. Tai pagerina oro cirkuliaciją ir sumažina grybelinių ligų riziką. Specialistai pataria vienu metu nepašalinti per daug lapų – pakanka 1–2 lapų per savaitę.
Pradėkite tręšti
Pomidorai yra vieni reikliausių daržovių augalų, todėl norint gausaus derliaus juos būtina papildomai tręšti. Tačiau tręšti reikėtų tik tada, kai pasirodo pirmieji geltoni žiedai. Žydėjimo ir vaisių mezgimo metu rekomenduojama rinktis trąšas, kuriose daugiau kalio ir fosforo. Tuo metu azoto reikėtų vengti, nes jis skatina lapų augimą vaisių sąskaita. Tręšti rekomenduojama kartą per savaitę. Svarbu nepadauginti – per didelis trąšų kiekis gali nudeginti šaknis ir paskatinti žiedų kritimą.
Laistykite reguliariai
Vasaros pradžioje kylant temperatūrai pomidorams ypač svarbus pastovus drėgmės kiekis. Dirva turėtų būti drėgna, tačiau nepermirkusi. Jei ji išdžiūsta, pomidorai gali pradėti mesti žiedus ir užuomazgas. Karštomis ir sausomis dienomis augalus gali tekti laistyti kasdien, o vėsesniu oru dažniausiai pakanka laistyti kas 2–3 dienas. Svarbu vandenį pilti tik prie šaknų, o ne ant lapų. Taip sumažinama saulės nudegimų ir grybelinių ligų rizika.
Saugokite nuo kaitros
Nors pomidorai mėgsta saulę, itin aukšta temperatūra gali smarkiai sumažinti derlių , ir tai dažniausia prežastis mažo derliaus, ne trąšos. Specialistų teigimu, kai temperatūra pakyla virš 32 °C, pomidorų žiedadulkės gali tapti sterilios. Dėl to žiedai nukrinta, o vaisiai nesimezga. Ideali temperatūra pomidorams – maždaug 18–27 °C. Karščių metu rekomenduojama naudoti šešėliavimo tinklus, mulčiuoti dirvą ir reguliariai vėdinti šiltnamį. Tai padeda išlaikyti drėgmę ir apsaugo augalus nuo perkaitimo. Tinkamai prižiūrimi pomidorai birželį sukaupia pagrindą viso sezono derliui. Keli paprasti darbai dabar gali lemti, kiek vaisių skinsite vasaros pabaigoje.
Šaltinis „Homes & Gardens“