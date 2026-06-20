Iš pirmo žvilgsnio – niekuo neišsiskiriantis miestelis, tačiau jo centre yra vienintelė tokia vieta Lietuvoje

Taip susiformavo trikampė aikštė, kuri tapo ir turgaus vieta. Apie aikštę buvo išdalinti sklypai prekybininkams ir amatininkams, tai lėmė viso mietelio apstatymą.
Senojoje miestelio dalyje, susiformavusioje iki XVIII a. pab., išliko gatvių tinklas, trijų pagrindinių gatvių sankryžoje yra trikampė aikštė. Jos forma – lygiakraščio trikampio pavidalo. Tai vienintelė tokio pobūdžio aikštė Lietuvoje.
Ji įtraukta į Urbanistikos paminklų sąrašą. Aikštė apsupta XX a. pr. pirklių ir amatininkų namų. Unikali Butrimonių trikampė aikštė puošia ir miestelio herbą.
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Po 2019 m. rekonstrukcijos aikštė išgražėjo ir tapo visų pamėgta poilsio vieta.
Čia įrengtos žaidimų aikštelės vaikams, sūpuoklės, lauko muzikos instrumentai, vandens gertuvė, žavesio suteikia senosios aikštės simbolis – 58 tonas sveriantis akmuo, ant kurio 1999 m. buvo iškaltas užrašas „Kovojusiems už Lietuvos Nepriklausomybę“, ir medinė skulptūra „Lietuvaitė“ (aut. A. Judickas).
Pagrindiniu aikštės akcentu tapo vienintelis Lietuvoje sūkurinis fontanas kolboje. 2022 m., Lietuvos krepšinio 100 – mečio proga, Butrimonių aikštėje pastatytas paminklas Sendai Valvrojenski, moterų krepšinio pasaulyje pradininkei, atminti.
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