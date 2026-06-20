BūstasPasidaryk pats

Iš pirmo žvilgsnio – niekuo neišsiskiriantis miestelis, tačiau jo centre yra vienintelė tokia vieta Lietuvoje

2026 m. birželio 20 d. 08:06
Lrytas.lt
Butrimonys įsikūrė trijų kelių sankryžoje: iš Vilniaus į Alytų ir Punią.
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Taip susiformavo trikampė aikštė, kuri tapo ir turgaus vieta. Apie aikštę buvo išdalinti sklypai prekybininkams ir amatininkams, tai lėmė viso mietelio apstatymą.
Senojoje miestelio dalyje, susiformavusioje iki XVIII a. pab., išliko gatvių tinklas, trijų pagrindinių gatvių sankryžoje yra trikampė aikštė. Jos forma – lygiakraščio trikampio pavidalo. Tai vienintelė tokio pobūdžio aikštė Lietuvoje.
Ji įtraukta į Urbanistikos paminklų sąrašą. Aikštė apsupta XX a. pr. pirklių ir amatininkų namų. Unikali Butrimonių trikampė aikštė puošia ir miestelio herbą.
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Po 2019 m. rekonstrukcijos aikštė išgražėjo ir tapo visų pamėgta poilsio vieta.
Čia įrengtos žaidimų aikštelės vaikams, sūpuoklės, lauko muzikos instrumentai, vandens gertuvė, žavesio suteikia senosios aikštės simbolis – 58 tonas sveriantis akmuo, ant kurio 1999 m. buvo iškaltas užrašas „Kovojusiems už Lietuvos Nepriklausomybę“, ir medinė skulptūra „Lietuvaitė“ (aut. A. Judickas).
Pagrindiniu aikštės akcentu tapo vienintelis Lietuvoje sūkurinis fontanas kolboje. 2022 m., Lietuvos krepšinio 100 – mečio proga, Butrimonių aikštėje pastatytas paminklas Sendai Valvrojenski, moterų krepšinio pasaulyje pradininkei, atminti.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
 
DzūkijaButrimonysŽalioji erdvė

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