Pomidorams dabar reikia būtent to: paprastas receptas gali pakeisti visą derlių

Tarp sodininkų populiarėja paprastas namų gamybos mišinys, kurio pagrindą sudaro mielės, medžio pelenai ir dilgėlių antpilas.
Teigiama, kad jis gali paskatinti žydėjimą, pagerinti vaisių mezgimą ir sustiprinti bendrą augalų būklę.
Norint paruošti šį mišinį, reikės:
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10 litrų šilto, nusistovėjusio vandens;
1 valgomojo šaukšto medžio pelenų;
1 valgomojo šaukšto sausų mielių;
2 valgomųjų šaukštų cukraus;
1 litro dilgėlių antpilo (jei turite).
Kaip paruošti?
Šiltame vandenyje ištirpinkite cukrų ir mieles.
Palikite mišinį 2–3 valandoms, kad prasidėtų fermentacija.
Įberkite medžio pelenų ir supilkite dilgėlių antpilą.
Viską gerai išmaišykite.
Paruoštą tirpalą galima naudoti iš karto.
Kaip naudoti?
Norint pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojama:
laistyti pomidorus tiesiai prie šaknų;
tręšti kartą per 10–14 dienų;
naudoti aktyvaus augimo ir vaisių mezgimo laikotarpiu;
netręšti visiškai išdžiūvusios dirvos – prieš tai ją reikėtų sudrėkinti.
Kokio poveikio tikimasi?
Šio mišinio šalininkai teigia, kad reguliariai naudojant galima:
paskatinti gausesnį žydėjimą;
padidinti vaisių užuomazgų skaičių;
sustiprinti šaknų sistemą;
pagerinti pomidorų skonį;
sumažinti žiedų nubyrėjimą.
Dėl to krūmai išlieka stipresni, o derlius – gausesnis.
Ką dar verta žinoti?
Patyrę daržininkai primena, kad net ir natūralių trąšų nereikėtų naudoti per daug. Perteklinis tręšimas gali paskatinti žaliosios masės augimą vaisių sąskaita.
Taip pat svarbu:
reguliariai šalinti pažastinius ūglius;
užtikrinti, kad augalai gautų bent 6–8 valandas saulės per dieną;
kaitalioti tręšimą su įprastu laistymu.
Parengta pagal TSN.ua