Štai ką birželį ant lysvės beria patyrę daržininkai, kad morkos būtų didelės ir saldžios: tai ne trąšos

Garstyčių išspaudų nauda morkoms
Jei jauną morką pertręšite azotu, jos lapija taps vešli, o pats šakniavaisis liks plonas. Garstyčių išspaudos veikia visiškai kitaip: jose esantys baltymai skyla palaipsniui.
Paimkite saują birių išspaudų, išbarstykite jas drėgnuose tarpueiliuose, sumaišykite su viršutiniu dirvos sluoksniu ir palaistykite. Augalas nepatirdamas streso pradės leisti šaknis gilyn į žemę ir pildytis sultimis.
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Lysvės apsauga nuo kenkėjų
Morkinė musė pažeistų lapų kvapą užuodžia už šimtų metrų. Po morkų praretinimo šis aromatas jai tampa tikru švyturiu. Būtent čia į pagalbą ateina garstyčių išspaudos. Susilietusios su drėgna dirva, jos paskleidžia aštrų garstyčių aromatą, kurio eteriniai aliejai visiškai suklaidina vabzdį.
Svarbiausios naudojimo taisyklės:
Nedėkite išspaudų tiesiai į duobutę arba prie pat stiebo (atsitraukite 2–3 cm).
Naudokite priemonę tik ant drėgnos žemės.
Lengvai įterpkite ją į dirvą plokščiapjove ar kitu įrankiu.
Asmeninė patirtis
Praėjusį sezoną pasiėmiau kibirą, išbarsčiau saują išspaudų drėgnuose morkų tarpueiliuose ir lengvai sumaišiau su žeme. Rezultatas mane nustebino: dirva nustojo trauktis pluta, o aitrus garstyčių kvapas atbaidė morkinę musę.
Nuo to laiko man tai tapo privalomu ritualu. Jokių užpilų ar rauginimo – tik žiupsnelis išspaudų ant drėgnos lysvės, ir šakniavaisiai auga lygūs, sultingi bei be juodų galiukų.