Karščiai keičia vejos priežiūros taisykles: viena klaida gali ją smarkiai nualinti

„Lietuvos ryto“ TV laidoje „Sodas ir daržas“ ekspertė paneigė vieną populiariausių vejos priežiūros mitų ir paaiškino, kodėl trumpai nupjauta veja vasarą gali ne pagražėti, o dar labiau nukentėti.
Pjovimo klaidos, dėl kurių veja „išdega“
Laidos „Sodas ir daržas“ vedėjas Nojus Ambrazevičius šįkart pasirodė kieme ieškodamas keturlapio dobilo.
„Sodas ir daržas“ laidoje sugriautas mitas: trumpai nupjauta veja gražesnė nebus
„Ieškojau keturlapio dobilo, nes norėjau, kad man geriau sektųsi. O jei rimtai, gavome iškvietimą į sodybą, kurioje yra problemų su veja, todėl susitikome su agronome, kuri padėjo jas išspręsti“, – sakė Nojus.
Jis prisipažino internete radęs ir paprastai skambantį patarimą: jei yra išdegusių žemės plotų – reikia žemių, o jei išdžiūvusių – vandens.
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Tačiau į pagalbą atvykusi „Viva Fertilis“ agronomė konsultantė Loreta Aleknavičienė tokią teoriją greitai pakoregavo.
„Žemes dėsime į šoną ir pirmiausia įsivertinsime, kodėl turime tokią situaciją“, – sakė ji.
Ekspertė pastebėjo, kad veja ne tik išdegusi – jai akivaizdžiai trūko drėgmės, ji buvo įgavusi specifinį pilkšvą atspalvį. Pasak L.Aleknavičienės, viena didžiausių vasaros klaidų – per žemas vejos pjovimas. Neretai manoma, kad nupjovus žolę trumpiau, ją reikės rečiau prižiūrėti, tačiau karštuoju metu tai gali duoti priešingą efektą.
Kai veja nupjaunama per žemai, atsidengia dirvožemis, vanduo iš jo garuoja greičiau, o pati žolė patiria didelį stresą. Dar viena dažna klaida – veją pjauti vidury karštos, saulėtos dienos.
Kaip pagerinti dirvą ir kovoti su samanomis?
Laidoje agronomė parodė, kaip atrodo per daug suspaustas, humuso netekęs dirvožemis. Toks gruntas sunkiau sulaiko drėgmę, o žolės šaknų sistema jame negali tinkamai vystytis. Tokiais atvejais vien papildomai palaistyti veją gali nepakakti – pirmiausia svarbu pagerinti pačios dirvos struktūrą.
L.Aleknavičienė pristatė priemonę, gerinančią vandens įsigėrimą ir padedančią dirvai geriau išlaikyti drėgmę. Ji taip pat paaiškino, ką daryti, jei vejoje pradeda plisti samanos, ir kokios priemonės gali padėti stabdyti jų augimą.
Kalbėdama apie stipriai pažeistą veją, ekspertė priminė svarbią taisyklę: prieš naudojant bet kokias trąšas, veją būtina gausiai palaistyti. Laistyti reikėtų rečiau, bet gausiau – taip vanduo pasiekia gilesnius dirvos sluoksnius, o ne tik sudrėkina paviršių.
Jeigu veja stipriai išdegusi, po gausaus laistymo arba lietaus galima naudoti stabilizuotą karbamidą – koncentruotą azoto trąšą. Laidoje ekspertė paaiškino, kuo ši priemonė skiriasi nuo įprastos salietros ir kodėl tam tikrais atvejais ji gali būti naudinga.
Žiūrovai taip pat galėjo pamatyti patogų sprendimą, kaip vienu metu tręšti ir laistyti veją bei sodo augalus. Be to, laidoje buvo parodyta, kaip paprastai suprasti, kada jau metas galąsti žoliapjovės peilius.
Dažna naujakurių klaida – sklypą apželdinti per anksti
Kitoje laidos dalyje vedėja Kamilė Lymontienė lankėsi naujakurių sklype ir pasakojo, nuo ko pradėti aplinkos tvarkymą ką tik įsikėlus į naujus namus. Pasak jos, viena didžiausių klaidų – vos atsikrausčius pulti pirkti augalus ir juos sodinti. Vėliau tai gali reikšti dvigubą darbą, nusivylimą ir iššvaistytus pinigus.
„Jeigu aš įsirenginėčiau savo sklypą iš naujo, pradėčiau ne nuo to, kokie augalai turėtų jame augti, bet nuo sprendimo tame sklype pagyventi bent metus arba bent vieną sezoną“, – patarė Kamilė.
Tik pagyvenus namuose tampa aiškiau, kokie yra tikrieji šeimininkų poreikiai: ar daugiau laiko norėsis skirti poilsiui, ar darbas sode taps maloniu atsipalaidavimo būdu. Sėdint terasoje taip pat lengviau suprasti, ar norisi matyti kaimynus, ar, priešingai, labiau trūksta privatumo – galbūt reikėtų gyvatvorės, tvoros ar kitų uždengiančių sprendimų.
Pirmiausia laidos vedėja siūlė investuoti ne į brangius sodinukus, o į kelis gėlių vazonus terasoje ir, svarbiausia, į dirvožemio pažinimą.
„Gyvendami įsivertinsite, kokia žemė vyrauja jūsų kieme, mat molingoje dirvoje gerai jaučiasi vieni augalai, paprastame juodžemyje – kiti, o tretiems dar prireiks ir durpių“, – sakė Kamilė.
Laidoje ji taip pat pasakojo, kur geriausia sodinti šilauoges, ko joms reikia ir kaip sklypo trūkumus išradingai paversti privalumais.
Praktiški ekspertų patarimai sodininkams ir daržininkams – laidoje „Sodas ir daržas“ sekmadieniais 10.30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
vejapriežiūraLietuvos ryto televizija
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