Viena įspūdingiausių Lietuvos vietų prie Nemuno – ir čia stebina ne tik vaizdai

Viduramžiais čia būta vienos svarbiausių gynybinių pilių kovose su kryžiuočiais, o šiandien į neaprėpiamus tolius žvalgosi išlikę dar ryškūs piliakalnių didybės ženklai.
Lankytojų akis džiugina nuo 5 piliakalnių viršūnių atsiverianti Nemuno juostos mėlynė, miškų ir laukų horizontai. Tačiau Sudargas ne tik piliakalniais turtingas – šioje vietovėje gyveno visame pasaulyje garsaus rašytojo Džeromo Deivido Selindžerio proseneliai ir kiti žymūs žmonės.
Ant vieno iš Sudargo piliakalnių šlaito stovi Džeromo Deivido Selindžerio romanui, pasauliniam bestseleriui „Rugiuose prie bedugnės“ skirtas paminklas. Jo įamžinimas – labai simboliškas, ypač žinant rašytojo šeimos istoriją.
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Romanui skirtame paminkle – pagrindinio „Rugiuose prie bedugnės“ herojaus siluetas ir iškalta citata „Aš saugau vaikus, kad jie nenukristų į bedugnę“. Skulptorius Nerijus Erminas. Sudargo piliakalnių komplekse vedamos pažintinės ir edukacinės programos.
Viena iš jų – „Grybavimas ant Sudargo piliakalnių“. Tai kiek kitokia ekskursija, skirta sportiškiems ir azartiškiems asmenims. Gidė lankytojams siūlo pažinti piliakalnių kompleksą begrybaujant Sudargo bendruomenės centro, turinčio Tautinio paveldo produkto – figūrinių meduolių (grybukų) gamintojo sertifikatą, keptus skanėstus.
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