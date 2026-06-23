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Saldžių pomidorų derlių žada kibirais: ar tikrai verta po krūmais berti sodos?

2026 m. birželio 23 d. 21:30
Lrytas.lt
Maistinė soda jau seniai naudojama ne tik virtuvėje, bet ir darže. Socialiniuose tinkluose bei sodininkų forumuose nuolat pasirodo patarimų, esą ji gali padėti užauginti saldesnius pomidorus, apsaugoti juos nuo ligų ir net atbaidyti kenkėjus.
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Tačiau ar iš tiesų pakanka pabarstyti sodos prie pomidorų krūmų, kad derlius būtų gausesnis, o vaisiai – saldesni?
Apie tai rašo portalas „Southern Living“, primindamas, kad maistinė soda gali būti naudinga, tačiau tik tuomet, kai naudojama atsargiai ir tinkamomis sąlygomis.
Kada soda gali padėti?
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Maistinė soda, arba natrio bikarbonatas, yra šarminė medžiaga. Jei dirva yra pernelyg rūgšti, nedidelis jos kiekis gali padėti pakoreguoti pH ir pagerinti augalų gebėjimą pasisavinti maistines medžiagas. Būtent dėl to kai kurie sodininkai mano, kad pomidorai gali tapti saldesni.
Vis dėlto specialistai perspėja: pomidorai geriausiai auga silpnai rūgščioje arba neutralioje dirvoje, todėl per didelis sodos kiekis gali duoti priešingą rezultatą. Prieš naudojant šią priemonę rekomenduojama išmatuoti dirvos pH.
Gali padėti kovoti su ligomis
Viena iš dažniausiai minimų sodos naudų – apsauga nuo grybelinių ligų. JAV Žemės ūkio departamentas rekomenduoja profilaktinį tirpalą, sudarytą iš šaukšto sodos, šaukštelio augalinio aliejaus, nedidelio kiekio indų ploviklio ir maždaug 3,8 litro vandens. Šiuo mišiniu galima purkšti pomidorų lapus viso sezono metu.
Soda taip pat kartais naudojama kovojant su šliužais, amarais ar skruzdėlėmis. Ji veikia kaip fizinis barjeras ir gali sumažinti kai kurių kenkėjų aktyvumą.
O ar pomidorai tikrai tampa saldesni?
Būtent čia prasideda diskusijos.
Nors kai kurie sodininkai prisiekia šiuo metodu, mokslinių įrodymų, kad soda tiesiogiai saldina pomidorus, nėra. Ajovos universiteto sodininkystės specialistas Aaronas Steilas leidiniui „The Spruce“ teigė, kad pomidorų skonį pirmiausia lemia veislė, saulės kiekis, laistymas ir bendros augimo sąlygos, o ne maistinė soda.
Panašios pozicijos laikosi ir leidinys „Gardening Know How“, kuriame teigiama, kad per didelis sodos kiekis gali net pakenkti augalams, nes ji didina dirvos šarmingumą ir apsunkina maistinių medžiagų įsisavinimą.
Specialistų patarimas
Jei norite išbandyti sodą savo darže, naudokite ją saikingai ir tik žinodami dirvos būklę. Specialistai pabrėžia, kad tai nėra stebuklinga priemonė, galinti paversti kiekvieną pomidorą saldesniu ar padvigubinti derlių.
Kur kas didesnę įtaką pomidorų skoniui turi tinkamai parinkta veislė, pakankamas saulės kiekis, reguliarus laistymas ir sveikas augalas.
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