Ši vieta Prienuose tapo tikru fenomenu: prieš kelerius metus vaizdas buvo visai kitoks

Ši erdvė, esanti tarp daugiabučių gyvenamųjų namų, visada turėjo savitą gamtinį charakterį – čia auga beržai, yra tvenkinukas, teka upelis. Vis dėlto ilgą laiką ši vieta labiau priminė neišnaudotą žaliąją teritoriją, o ne tikrą miesto parką. Trūko patogių takų, apšvietimo, poilsio zonų, infrastruktūros šeimoms, vaikams, senjorams ir aktyviai laisvalaikį leidžiantiems gyventojams.
Idėja šią erdvę paversti visaverčiu miesto parku iš pradžių ne visiems atrodė lengvai įgyvendinama. Tačiau Prienų rajono savivaldybė patikėjo šios vietos potencialu, parengė projektą ir nuosekliai siekė, kad tarp daugiabučių esanti žalioji teritorija taptų šiuolaikiška, atvira ir bendruomenę telkiančia viešąja erdve.
Įgyvendinus projektą, Beržyno parkas iš esmės pasikeitė. Čia buvo įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas, suoleliai, sutvarkytos poilsio zonos. Parke atsirado daug įvairių laisvalaikio erdvių: vaikų žaidimų aikštelė, tinklinio, lauko teniso ir krepšinio aikštės, paplūdimio zona.
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Sukurta infrastruktūra leido parkui tapti ne tik pasivaikščiojimų ar ramaus poilsio vieta, bet ir aktyvaus judėjimo, sporto, šeimų susitikimų bei bendruomeninių veiklų centru.
Svarbu tai, kad Beržyno parkas netapo perdėtai urbanizuota erdve. Priešingai – išsaugotas jo gamtinis identitetas: žaluma, aukšti medžiai, natūralus reljefas, vandens elementai ir gyvybės pojūtis. Parkas suprojektuotas taip, kad jo erdvė natūraliai tęsiasi šlaitais ir takeliais Nemuno link.
Tai išplečia parko patyrimą, suteikia galimybę lankytojams mėgautis ilgesniais pasivaikščiojimais, atrasti skirtingas erdvės nuotaikas ir pajusti ryšį su viena svarbiausių Prienų miesto gamtinių vertybių – Nemunu.
Beržyno parko sėkmę patvirtino ir tai, kad šia erdve patikėjo vietos verslas. Parke įsikūrė gyventojų itin pamėgta kavinukė-ledainė, kuri tapo jaukia susitikimų vieta ir dar labiau sustiprino parko, kaip gyvos miesto erdvės, charakterį.
Praėjusiais metais bendradarbiaujant su dar vienu verslu ir menininkais buvo atnaujinta verslui priklausanti sena tvora, kuri ilgą laiką nepuošė parko aplinkos. Šiandien ji tapo savotišku meno kūriniu ir geru pavyzdžiu, kaip viešasis sektorius, verslas ir kūrėjai gali kartu spręsti miesto estetikos klausimus.
Beržyno parkas tapo erdve, kurioje vyksta kultūriniai renginiai, miesto šventės, bendruomenės susibūrimai. Jį pamėgo šeimos su vaikais, senjorai, jaunimas, sportuojantys gyventojai ir visi, ieškantys kokybiško poilsio gamtos apsuptyje. Čia galima žaisti, sportuoti, ilsėtis, stebėti renginius, susitikti su draugais ar tiesiog pasivaikščioti tarp medžių.
Šis projektas svarbus ne tik dėl sukurtos infrastruktūros. Jo esmė – sėkmingai atgaivinta miesto erdvė, kuri iš neišnaudotos žaliosios teritorijos virto gyvu, atviru ir kasdien naudojamu parku. Beržyno parkas parodo, kad kokybiška viešoji erdvė gali pakeisti miesto gyvenimo ritmą, sustiprinti bendruomeniškumą, paskatinti verslo iniciatyvas ir sukurti vietą, kurioje žmonės nori būti.
Šiandien Beržyno parkas yra ne tik sutvarkyta teritorija. Tai Prienų miesto gyvenimo dalis – žalia, jauki ir nuolat pulsuojanti erdvė, kurioje susitinka gamta, žmogus ir bendruomenė.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.