Ant vaizdingo Nemuno šlaito stūksantis dvaras šiandien išgyvena naują aukso amžių

Šiandien į Gelgaudiškio dvarą svečius vilioja išlikusi išsaugota unikali interjero puošyba – secesija, įspūdinga architektūra, profesionalaus meno parodos, išskirtinės muzikos koncertai, pažintinės, patyriminės ekskursijos, degustacinės ir teatralizuotos edukacijos.
Gelgaudiškio sodybos orandžerijoje 2024 m. duris atvėrė restoranas „Dvaro sodas“, kumetyno pastate įkurta svečių rezidencija. Dvare ir dvaro terasoje organizuojamos vestuvių ceremonijos, įmonių renginiai, krikštynų, jubiliejų šventės, seminarai, mokymai, konferencijos, menų bei kūrybinės dirbtuvės.
Gelgaudiškio dvaro lankytojus visuomet žavi pasivaikščiojimai po dvaro parką ir miško platybes.
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Čia galima apžiūrėti „Žvaigždę“ – aikštelę, iš kurios taisyklingai aštuoniomis pasaulio šalių kryptimis iškirstos proskynos, legendomis apipintą „Asesoriaus kapą“, „Velnio kalną“, „Baronkapines“, šaltinį. Gelgaudiškio dvaro parke galima pasivaikščioti sidabrinių klevų alėja, takais apsuptais maumedžių, rausvažiedžių kaštonų, bukų ir kitų medžių.
Vieno iš paskutiniųjų Šakių rajono savivaldybės įgyvendinto projekto Gelgaudiškio dvaro parke metu buvo atkurtos parko erdvinės struktūros ir pažeisti kompoziciniai ir funkciniai ryšiai, numatytos vertingų medžių apsaugos ir tvarkymo priemonės, pašalinti savaiminiai arba nesilaikant parko planavimo principų pasodinti želdynai, atsodinti sunykę vertingi želdynai ir jų sistemos, sutvirtinti miško šlaitai, atnaujinti takų tinklai atsijomis, įrengta vaizdo stebėjimo sistema, įrengti mažosios architektūros elementai.
Gelgaudiškio dvaro sodyba – Nacionalinio lygmens kultūros paveldo objektas paskelbtas kultūros paminklu.
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