Karščiai didina kondicionierių paklausą: ką daryti su senu įrenginiu?

Atitarnavę kondicionieriai slepia vertingas žaliavas
Oro kondicionierius namuose, biure ar automobilyje dažnai tampa tikru išsigelbėjimu karštomis dienomis. Nors šie įrenginiai paprastai yra ilgaamžiai, laikui bėgant juos tenka remontuoti arba keisti naujais, o įvairūs gedimai dažniausiai išryškėja būtent prasidėjus vasaros karščiams.
Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO) direktorė Veronika Masalienė primena, kad atitarnavę oro kondicionieriai, kaip ir kita elektronikos įranga, turi būti perduodami teisėtiems atliekų tvarkytojams.
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Pas teisėtai veikiančius atliekų tvarkytojus patekusi nebereikalinga elektronika prikeliama naujam gyvenimui arba perdirbama, o joje esančios vertingos medžiagos gali būti panaudotos pakartotinai. Elektronikos įrenginiuose galima rasti net 70 periodinės lentelės elementų.
Svarbu nepamiršti ir kondicionierių valdymo pultelių – juose esančias baterijas visuomet galima atnešti į specialias surinkimo talpas prekybos centruose, biuruose ar kitose įstaigose.
Netinkamai tvarkomi kondicionieriai kelia grėsmę aplinkai
Oro kondicionavimo sistemos pavojingos tuo, kad jose naudojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, pasižyminčios itin dideliu poveikiu klimatui – jos šilumą gali sulaikyti iki 22 tūkst. kartų efektyviau nei anglies dioksidas, be to, atmosferoje gali išlikti tūkstančius metų. Pramoninėse valstybėse šios dujos sudaro maždaug 15 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių emisijų. Fluorintų dujų poveikis visuotiniam atšilimui yra iki kelių šimtų tūkstančių kartų didesnis nei CO₂.
EGIO vadovė taip pat pabrėžia, kad siekiant prailginti oro kondicionierių tarnavimo laiką ir mažinti elektronikos atliekų kiekį, svarbu juos tinkamai prižiūrėti – reguliariai, geriausia du kartus per metus, tikrinti, valyti ir dezinfekuoti. Sugedus detalei ar visam įrenginiui, jis turėtų būti perduotas atliekų tvarkytojams.
Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (freonas) naudojamos ir automobilių oro kondicionieriuose kaip šaldymo medžiaga – standartiniame lengvajame automobilyje jų gali būti nuo 400 iki 700 gramų. Freonas pavojų aplinkai kelia tuomet, kai dėl kondicionavimo sistemos gedimo ar nesandarumo patenka į orą. Kadangi šiai medžiagai ištraukti reikalinga speciali įranga, patiems ardyti automobilių kondicionierius draudžiama.
Sugedusių automobilių oro kondicionierių ar jų dalių tinkamu sutvarkymu paprastai pasirūpina autoservisai, todėl labai svarbu rinktis deklaravusius savo veiklą aplinkosaugai.
Kur priduoti senus kondicionierius ir kitą elektroniką?
Nereikalingus, sugedusius ar tiesiog nebenaudojamus smulkius elektronikos prietaisus galima palikti kone visuose didesniuose prekybos centruose esančiose talpose, skirtose smulkiajai elektronikai. Į jas taip pat galima dėti prietaisus su integruotomis baterijomis.
Atskiras baterijas galima atnešti į prekybos centruose, parduotuvėse, biuruose ir kitose įstaigose esančias specialias surinkimo dėžutes.
Prie didžiųjų prekybos centrų bei miestelių centruose įrengti specialūs elektronikos atliekoms rinkti skirti „Man rūpi rytojus“ nameliai – juose galima palikti didesnius elektronikos prietaisus ir baterijas. Stambi buitinė technika bei elektronika taip pat gali būti nemokamai išvežta tiesiai iš gyventojų namų.
Artimiausią elektronikos atliekų, buitinės technikos, baterijų ar akumuliatorių priėmimo vietą, taip pat informaciją apie nemokamą jų išvežimą galima rasti interneto svetainėje www.atliekos.lt.