Dumblo, brūzgynų ir šiukšlių vietoje – vaizdas, kuriuo sunku patikėti: kaimas viską padarė pats

Projektas reikalavo labai daug planavimo, jėgų ir laiko, tačiau bendruomenė nesustojo prieš jokius iššūkius:
3 tvenkinių išvalymas žvyrduobėse. Senosios žvyrduobės ilgus metus buvo užžėlusios, sunkiai prieinamos ir pilnos dumble skendinčių žolių. Vietos gyventojai suorganizavo ne vieną didelę talką. Jų metu rankomis ir įrankiais valė vandens telkinius, traukė šiukšles ir šakas. Šiandien vanduo tvenkiniuose vėl yra švarus ir skaidrus.
Ūkininkų susitelkimas. Šis projektas išskirtinis tuo, kad jame atsiskleidė tikroji kaimo bendrystės jėga. Matydami darbų mastą, į pagalbą aktyviai įsijungė vietos ūkininkai. Jie visiškai neatlygintinai paaukojo savo brangų laiką ir žemės ūkio techniką. Jų pagalba buvo išvalyti gilūs tvenkinių dugnai, suformuoti saugūs, lygūs šlaitai bei sutvarkytos sunkiai prieinamos pakrantės.
Susiję straipsniai
Tvenkinių įžuvinimas. Kad išvalyti tvenkiniai taptų gyvi, bendruomenė pasirūpino ir vandens gyventojais. Į tvenkinius buvo prileista įvairių rūšių žuvų. Tai ne tik padeda palaikyti natūralią vandens telkinių švarą ir ekologiją, bet ir džiugina vietos gamtos mylėtojus bei suteikia vietai dar daugiau gyvybės.
Naujoji kultūros širdis – lauko scena. Tam, kad sutvarkyta aplinka būtų ne tik graži pažiūrėti, bet ir funkcionali, pakrantėje buvo įrengta estetiška lauko scena. Ji tapo oficialia kaimo švenčių, gyvo garso koncertų ir bendruomenės susirinkimų vieta. Nuo šiol Daukšiai turi savo kultūros centrą po atviru dangumi, kur skamba muzika ir dainos.
Sveikata ir aktyvus laisvalaikis. Projekto metu didelis dėmesys buvo skirtas visoms amžiaus grupėms. Patiems mažiausiems kaimo gyventojams įrengta moderni, saugi ir spalvinga vaikų žaidimų aikštelė, kurioje kasdien skamba juokas. Šalia pastatyti šiuolaikiški lauko treniruokliai, leidžiantys jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms nemokamai sportuoti bei stiprinti sveikatą gryname ore, grožėtis vandens vaizdais.
Žaliosios zonos estetika ir darna. Aplink visus tris tvenkinius buvo sukurta darni poilsio erdvė. Pakrantėse pasodinti nauji, žaliuojantys medeliai ir dekoratyviniai augalai. Taip pat buvo sutaisyti, naujai nudažyti ir patogiai išdėstyti suoliukai, skirti ramiems kaimynų pokalbiams bei jaukiam poilsiui gamtoje.
Šiam projektui nebuvo samdomos didelės statybų įmonės ar naudojami milžiniški biudžetai. Daukšių tvenkinių pakrantės šiandien yra pati gyviausia kaimo vieta. Čia kasdien verda gyvenimas: lankosi mamos su savo mažyliais, aikštelėje dūksta vaikai, sportuoja jaunimas, ant suoliukų ilsisi vyresnieji, o tvenkiniuose nardo žuvys. Bendruomenė sugebėjo įrodyti, kad dideliems stebuklams sukurti nereikia didmiesčių galimybių – užtenka bendro tikslo, vienybės ir paprasto kaimo žmogaus darbštumo. Tai mūsų žalioji širdis, kuria didžiuojasi kiekvienas iš mūsų!