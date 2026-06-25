Sodininkai šį prieskonį beria ne į pyragus: sode jis gali išgelbėti augalus

Tiesa, prieš barstant cinamoną ant augalų ar dirvos svarbu žinoti, kaip tai daryti tinkamai. Sodininkystės specialistai pabrėžia, kad cinamonas nėra stebuklinga priemonė visoms problemoms išspręsti, tačiau naudojamas saikingai ir tikslingai gali tapti naudingu pagalbininku.
Gali atbaidyti kai kuriuos kenkėjus
Cinamonas gali būti natūrali priemonė nuo kai kurių sodo kenkėjų. Jis gali praversti tada, kai norima apsaugoti augalus nenaudojant agresyvesnių cheminių priemonių ar spąstų.
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Sodininkystės ir šiltnamių ekspertė Lucie Bradley iš „Easy Garden Irrigation“ pataria cinamoną paprasčiausiai pabarstyti aplink augalą, suformuojant savotišką apsauginę liniją. Tokia cinamono juosta gali padėti atbaidyti peles, žiurkes, voveres ar kurmius.
Pasak specialistės, kai šie gyvūnai įkvepia cinamono, jis dirgina nosies ir burnos gleivinę, todėl jiems tokia vieta tampa nemaloni.
Cinamonas taip pat gali padėti saugoti augalus nuo skruzdėlių, grybinių uodelių, erkių, amarų, uodų, vaisinių muselių ir vapsvų. L.Bradley teigimu, cinamone esantis cinamaldehidas gali trikdyti vabzdžių nervų sistemą – dėl to jiems sunkiau judėti, ieškoti maisto ar poruotis.
Naudojamas kovojant su grybelinėmis ligomis
Dar vienas cinamono pritaikymo būdas – pagalba kovojant su grybelinėmis augalų ligomis. Jis gali būti naudojamas susidūrus su miltlige, baltuoju pelėsiu, pilkuoju pelėsiu, gleivėtuoju pelėsiu, juodąja dėmėtlige ar rūdimis.
L.Bradley atkreipia dėmesį, kad daugelis pelėsių atsiranda tada, kai augalai gauna per daug drėgmės arba dirvoje užsilaiko vanduo. Tokiu atveju cinamono milteliais galima lengvai pabarstyti dirvos paviršių – tai gali padėti sumažinti pelėsio susidarymo riziką.
Vis dėlto tai neturėtų būti vienkartinis veiksmas, apie kurį vėliau pamirštama. Specialistė cinamoną siūlo naudoti kaip dalį įprastos augalų priežiūros.
Ji taip pat yra išbandžiusi cinamono purškalą – užpiltą cinamono miltelių ir vandens mišinį. Tokia priemonė gali būti patogesnė, kai reikia pasiekti ne tik dirvos paviršių, bet ir augalų stiebus ar lapus.
Gali padėti apsaugoti augalų žaizdas
Cinamonas gali būti naudojamas ir kaip natūrali antiseptinė priemonė. Meistrė sodininkė, „TN Nursery“ įkūrėja Tammy Sons teigia, kad cinamonu galima patepti genėjimo vietas – taip siekiama apsaugoti augalą nuo galimų patogenų.
Tam pritaria ir L.Bradley. Pasak jos, cinamonas gali būti naudingas tada, kai augalas pažeidžiamas per intensyviai genint arba po audros.
Jeigu ant augalo lieka atvira vieta, ją galima švelniai pabarstyti cinamono milteliais. Tai galima padaryti sausu pirštu ar teptuku. Kitas būdas – užberti cinamono ant sudrėkinto popierinio rankšluosčio ir juo atsargiai patepti pažeistą vietą.
Skatina šaknų formavimąsi
Šis prieskonis gali būti naudojamas ir dauginant augalus auginiais. T.Sons teigimu, jį galima sumaišyti su dirvožemiu ir taip pasigaminti paprastą naminę įsišaknijimą skatinančią priemonę.
Pasak specialistės, tai nebrangus, ekologiškas ir apdulkintojams draugiškas būdas. Be to, cinamonas dirvai suteikia malonų kvapą.
Vis dėlto ir čia svarbus saikas. T.Sons perspėja, kad lietus cinamoną greitai nuplauna, o per didelis jo kiekis gali užkimšti smulkios struktūros dirvožemį. Be to, dažnai ir gausiai barstant cinamoną, dirva gali tapti šiek tiek rūgštesnė.
Todėl specialistė pataria cinamoną naudoti lengva ranka – ne pilti storu sluoksniu, o tik šiek tiek pabarstyti ir leisti prieskoniui atlikti savo darbą.
Svarbiausia – nepersistengti
Nors cinamonas gali turėti nemažai naudingų pritaikymo būdų sode, jis neturėtų pakeisti įprastos augalų priežiūros. Jei augalus puola rimtos ligos ar kenkėjai, vien prieskonio gali nepakakti.
Vis dėlto nedidelis cinamono kiekis gali būti naudingas kaip papildoma natūrali priemonė – ypač norint apsaugoti augalus, sumažinti pelėsio riziką ar atbaidyti kai kuriuos nepageidaujamus sodo svečius.
Svarbiausia jo nenaudoti aklai.