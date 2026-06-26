Namai per karščius gali virsti sauna: keli paprasti būdai, kaip išlaikyti vėsą

Staiga pakilus oro temperatūrai, tai gali tapti nemenku iššūkiu. Laimei, sumažinti karštį patalpose galima keliais paprastais būdais, nereikalaujančiais nei sudėtingo pasiruošimo, nei ilgo pirkinių sąrašo, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vienas veiksmingiausių būdų išvengti kaitros namuose yra sumažinti į kambarį prasiskverbiančių tiesioginių saulės spindulių kiekį. Užuolaidos ir žaliuzės padeda lengviau reguliuoti saulės šviesos patekimą į patalpas ir palaikyti malonią temperatūrą. Itin veiksmingos yra šviesai nepralaidžios žaliuzės – storesnis audinys leidžia apsaugoti namus tiek nuo karščio vasarą, tiek nuo šalčio žiemą.
„Šviesai nepralaidžios žaliuzės vertinamos ne tik dėl jų teikiamo privatumo ar galimybės sumažinti šviesą patalpose. Šios žaliuzės išsiskiria savo medžiaga, kuri leidžia sulaikyti orą tarp lango ir kambario, taip sukurdama izoliacinį sluoksnį, kuris mažina šilumos prasiskverbimą. Tai padeda namuose jaustis komfortiškiau: vasarą kambariai išlieka vėsesni, o žiemą šiltesni“, – sako IKEA interjero dizaino departamento vadovė Morta Bučinskienė.
Sulaikyti karštus saulės spindulius padeda ir ant palangių laikomi augalai, tai pat kambarių vėdinimas anksti ryte arba vėlai vakare – tada, kai kaitra nėra tokia intensyvi.
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Tekstilė, kuri padeda reguliuoti temperatūrą
Jei vasariškas karštis trukdo kokybiškam miegui, daugiau komforto gali suteikti iš natūralių medžiagų pagaminti patalynės užvalkalai.
Tokios medžiagos kaip medvilnė, viskozė ir liocelis puikiai sugeria drėgmę, todėl miegant padės jaustis vėsiau. Linas itin laidus orui ir pasižymi termoreguliacinėmis savybėmis, kurios vasarą padeda neperkaisti, o žiemą nesušalti.
„Miego kokybę pagerinti gali ir čiužinio bei pagalvių užvalkalai, pagaminti iš temperatūrą reguliuojančių medžiagų. Verta pasidomėti ir ergonominėmis pagalvėmis – kai kurios turi vėsinančią pusę, kuri šiltomis naktimis suteikia gaivumo pojūtį“, – priduria M. Bučinskienė.
Būkite dėmesingi savo ir augintinių savijautai
Kaitriomis dienomis nepamirškite vėsintis ir gerti daug vandens, tai padės lengviau atkurti prakaituojant prarastus skysčius. Karštuoju sezonu patariama rinktis ledo kubeliais atvėsintus gėrimus ir lengvą, sveiką, neapsunkinantį maistą.
Perkaitus ar pasijutus prastai, verta prisiminti ir paprastus vėsinimosi ritualus, pavyzdžiui, prie kaklo odos ar kaktos srities priglausti atvėsintą rankšluostėlį ar į audinį įsuktą atšaldytą vandens buteliuką.
Labai svarbu nepamiršti ir mylimų augintinių. Karštu oru gyvūnams sunkiau reguliuoti savo kūno temperatūrą, todėl jiems būtina parūpinti šviežio vandens ir vietą pavėsyje. Tai ypač svarbu leidžiant laiką lauke. Į dubenėlį su vandeniu taip pat galima įdėti ledo kubelių, o atsigaivinimui pasiūlyti šaldytų skanėstų. Kaitroje augintinius taip pat gali atgaivinti drėgnas rankšluostis, vėsinantis kilimėlis ar kailio apipurškimas vandeniu.