Agronomė rėžia tiesiai: pastebėjus šią ligą sode padės tik kastuvas

Pasirodo, vėžys užklumpa ne tik žmones ar gyvūnus – ši liga puola ir sodo augalus, o kaip ją atpažinti bei su ja kovoti, naujausioje laidos „Sodas ir daržas“ serijoje, paaiškino „Viva Fertilis“ agronomė konsultantė Loreta Aleknavičienė.
Kas išduoda augalų vėžį ir kitas pavojingas ligas?
Ši baisi liga gali užpulti obelis, aktinidijas ar kitus sodo vaismedžius ir krūmus. L. Aleknavičienė paaiškina, kaip atpažinti klastingą susirgimą: ant augalo atsiranda gilios žaizdos, iš kurių ištisai teka sultys, o pats augalas pradeda vysti.
„Sodas ir daržas“ laidoje sugriautas mitas: trumpai nupjauta veja gražesnė nebus
Paklausta, ar yra kokių nors vaistų nuo šios ligos ir ką daryti ją pastebėjus, agronomė konsultantė rėžia tiesiai: „Kastuvas. Šiuo atveju padės tik kastuvas. Rekomenduoju augalą iškasti ir sunaikinti.
Be to, į šią vietą naujų augalų geriau nesodinti, nes žemėje vis tiek gali likti šaknų likučių, kuriuose gyvena ligos sukėlėjas.“ Ekspertė pastebi, kad vasaros viduryje sode išryškėja ir kitos problemos.
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Štai trešnių lapelių susiaurėjimas ir išdžiūvusios šakelės išduoda grybinių ligų pažeidimus. Tokias šakas pirmiausia reikėtų nukirpti, o nupjautas vietas dezinfekuoti specialiomis priemonėmis. Net ir genėjimo metu stambioms šakoms tikslinga panaudoti dezinfekciją, kad per tą vietą nepakliūtų grybinės ligos ir medis nesusirgtų.
Tuo tarpu susisukę augalo lapeliai rodo pavėluotą augalo purškimą nuo amarų. Žinoma, reikia atidžiai apžiūrėti augalą, nes lapeliai gali suktis ir dėl kitų priežasčių, tačiau dažniausiai taip nutinka būtent dėl amaro. Galiausiai, jei jūsų obelis vienais metais labai sužydi ir „atiduoda“ daug derliaus, o kitais metais užaugina vos kelis vaisius – tai nėra liga. Priežastis ta, kad obelys pramečiuoja: vienais metais jos veda daugiau vaisių, o kitais metais augalas ilsisi, kaupia energiją ir maistines medžiagas kitų metų derliui.
Kaip natūraliai pasaldinti uogas?
Vasarą vaismedžiams ir vaiskrūmiams labai reikalingas papildomas dėmesys. Vėlyvesnių uogų krūmams, kur derlius dar tik mezgamas, rekomenduojama naudoti universalias trąšas, kuriose azoto, fosforo ir kalio santykis yra vienodas, bei rinktis priemones, papildytas mikroelementais. Jie padeda augalams lengviau ištverti sausrą.
Svarbiausia taisyklė, kurią primena ekspertė – prieš tręšiant, augalus būtina gausiai palieti, kitaip trąšos neatliks savo funkcijos.
O ką daryti, jei norisi saldesnio uogų ir vaisių derliaus? L. Aleknavičienė šypsosi ir teigia, kad geriausias saldiklis visada yra saulė, tačiau jei jos trūksta arba vasara lepina per dideliu kritulių kiekiu, yra ir kitas sprendimas.
„Cukraus kaupimąsi galima paskatinti papildomai. Tam puikiai tinka trąšos su didesniu kalio kiekiu – renkantis priemones, kalio skaičiukas ant pakuotės turėtų būti pats didžiausias. Be to, užėjus dideliems karščiams ir augalams patiriant stresą, rekomenduočiau naudoti biostimuliatorius su aminorūgštimis bei jūros dumbliais“, – pataria ekspertė.
Tūkstantis rožių per kelias valandas
Atsikvėpti nuo sodo darbų ir pasisemti įkvėpimo galima ieškant istorinių oazių. Štai Paežerių dvaras vasarą pasitinka ypatinga atmosfera. Istorinių pastatų ir šimtamečių medžių apsuptyje čia vyksta unikali edukacija, kurioje lankytojai gali paragauti šviežiai spaustų dvaro parko obuolių sulčių bei medituodami iš modulinio molio lipdyti obuoliukus.
Dvaro šeimininkai pastebi, kad vaikams labai svarbu rezultatą išsinešti namo, o suaugusiems didžiausią įspūdį palieka pats procesas, veikiantis tarsi raminanti meditacija.
Tačiau tikrasis dvaro pasididžiavimas – įspūdingas rožynas. Dvaro direktorė Odeta Riklienė atskleidžia, kad idėja atkurti kažkada čia klestėjusi rožyną gimė 2023 m. Pati namuose auginanti per 100 rožių, direktorė su savo komandos ir verslo partnerių pagalba pademonstravo neįtikėtiną tempą – per kelias valandas pasodino apie tūkstantį rožių krūmų.
„Rožės buvo parinktos neatsitiktinai – jas derinome prie vietos, ežero kaimynystės, šalčio, drėgmės ir netgi prie pastato architektūrinio stiliaus bei spalvų“, – pasakoja O. Riklienė, rodydama savo mėgstamiausią rožę, kurios žiedai itin panašūs į obels žiedus.
Ką bus galima pamatyti išskirtinio festivalio metu?
Įkvėptas Napoleono Bonaparto žmonos Žozefinos istorinės rožių kolekcijos, dvaras sukūrė ne tik įspūdingą rožyną, ypatingą edukaciją „Rožė – dvaro gėlė“, bet taip pat čia organizuojamas vienintelis Lietuvoje rožių festivalis.
Jo metu dvaro parke floristikos instaliacijas kurs meistrai net iš 5 užsienio šalių: Singapūro, Meksikos, Šveicarijos, Belgijos ir Izraelio, taip pat prisidės ir 7 Lietuvos floristai – lankytojai turės unikalią progą gyvai susipažinti su pačiais kūrėjais ir džiaugtis jų darbais. Be to, festivalio metu parke skambės gyva muzika, veiks kampelis vaikams, pasirodys pantomimos teatras, o viską vainikuos prancūziškos muzikos koncertas-diskoteka.
Festivalis vyks Liepos 11 dieną.
Daugiau praktiškų patarimų apie vaismedžius ir vaiskrūmius, rožių paslapčių ir dvaro istorijų – laidoje „Sodas ir daržas“ jau šį sekmadienį 10:30 val. per „Lietuvos ryto“ TV. Visas laidos serijas patogiai galite matyti ČIA.
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