Norite saldžių ir sultingų pomidorų? Atskleidė, kurios veislės laikomos geriausiomis

Saldžiausios pomidorų veislės, kurias galite rasti turguje
Jaučio širdis
Tarp žinomiausių tradicinių veislių yra „Jaučio širdis“, kuri dažniausiai auginama namų ūkiuose ir soduose. Ji vertinama dėl saldaus skonio, sultingos tekstūros ir įspūdingo vaisių dydžio.
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„Pomidorai gali sverti net 600–700 gramų ir turi mažai sėklų. Dėl specifinės formos šią veislę lengva atpažinti turguje. Be to, ji pasižymi geru atsparumu ligoms“, – priduriama medžiagoje.
Buzau pomidorai
Tai pusiau vėlyva veislė, pasižyminti stipriais augalais ir geru atsparumu pagrindiniams ligų sukėlėjams. Vaisiai yra dideli, mėsingi ir labai skanūs, o vidutinis jų svoris siekia apie 180–200 gramų.
Balkan F1
Tai bulgariškas hibridas, žinomas dėl savo saldžių ir tvirtų vaisių. Pomidorai yra apvalūs, skanūs, o vidutinis jų svoris svyruoja nuo 100 iki 130 gramų.
Kristal F1
Į skaniausių veislių sąrašą taip pat įtrauktas „Kristal F1“ – ankstyvas hibridas, duodantis labai gerų rezultatų uždarame grunte. Dėl didelio derlingumo ir vaisių kokybės jis dažnai auginamas šiltnamiuose.
Kaip nustatyti, ar pomidoras prinoko natūraliai
Nepaisant paplitusios nuomonės apie spalvą ar formą, pomidoras laikomas prinokusiu tada, kai tampa šiek tiek minkštas paliesti.
Verta žinoti, kad pomidorai cukrų fotosintezės būdu gamina ne tik žaliuose lapuose, bet ir pačiuose vaisiuose. Apie 80 proc. pomidoro skonio priklauso nuo lapuose pagamintos energijos, o likusi dalis – nuo paties vaisiaus.
Taip pat egzistuoja skirtingi fotosintezės molekulių tipai, ir ne visi jie yra vienodai stiprūs.
Be to, stipriausioms molekulėms reikia daugiausiai laiko „suskilti“ po to, kai vaisius visiškai sunoksta. Būtent todėl pomidoras gali išlaikyti žalsvus ar oranžinius atspalvius net ir pasiekęs maksimalią brandą.
Šaltinis: unian.net