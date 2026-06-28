Paprika po pasodinimo atrodo apmirusi? Štai ką reikia padaryti kuo greičiau

Kodėl paprika nustoja augti
Paprika laikoma viena iš labiausiai šilumą mėgstančių daržovių kultūrų. Net nedidelis stresas po persodinimo gali ilgam sustabdyti augalo vystymąsi.
Dažniausiai problemos kyla dėl:
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Šaltos dirvos;
Perteklinio drėkinimo;
Maistinių medžiagų trūkumo;
Karščio arba stipraus vėjo.
Netinkamos dirvos
Šalta dirva –pagrindinė prasto paprikos augimo priežastis.
Specialistai įspėja: jei daigai išsodinami per anksti, paprika gali praktiškai nustoti vystytis. Kad augimas būtų normalus, dirvos temperatūra turi būti ne žemesnė nei +15 laipsnių. Šaltojoje žemėje šaknys prastai funkcionuoja, o lapai pradeda geltonuoti.
Ypač pavojingos yra šaltos naktys po pasodinimo. Kad apsaugotų augalus, daržininkai pataria naudoti: mulčią, agrotekstilę, laikinąsias plėvelines dangas.
Kodėl negalima perlieti paprikos
Dar viena dažna klaida - per dažnas laistymas. Paprikos šaknims reikia ne tik drėgmės, bet ir oro. Jei dirva nuolat šlapia, šaknų sistema pradeda sirgti, o augalas nustoja augti.
Paprastai dėl perteklinio drėkinimo lapai tampa blyškūs ir sugugžę, nors žemė išlieka drėgna. Ekspertai pataria laistyti papriką tik tuomet, kai nudžiūsta viršutinis dirvos sluoksnis.
Kuo tręšti papriką po pasodinimo Po persodinimo paprikai reikia maistinių medžiagų atsigavimui ir augimui. Praėjus 1–2 savaitėms po pasodinimo, galima naudoti:
Kompleksines trąšas daržovėms;
Komposto arbatą;
Organines trąšas.
Kartu azoto perteklius yra pavojingas – krūmai pradės aktyviai auginti lapus, tačiau derlius bus skurdus.
Kodėl karštis ir vėjas stabdo paprikos augimą Jauni daigai yra labai jautrūs svilinančiai saulei ir stipriam vėjui.
Jei augalas nebuvo paruoštas lauko sąlygoms, lapai gali: suktis, džiūti, apdegti.
Prieš pasodinant daigus, rekomenduojama juos palaipsniui grūdinti, kasdien išnešant į lauką kelioms valandoms.
Kokia dirva reikalinga paprikai?
Paprika prastai auga sunkioje ir tankioje žemėje. Jei dirva blogai praleidžia orą ir drėgmę, šaknys vystosi silpnai. Taip pat negalima sodinti paprikos toje pačioje vietoje kelerius metus iš eilės, ypač po kitų bulvinių šeimos augalų.
Geram derliui dirva turi būti puri, derlinga, vidutiniškai drėgna ir gerai įšilusi.
Kaip suprasti, kad paprikai reikia pagalbos Apie augimo problemas gali išduoti šie požymiai: lapų geltonavimas, augimo sustojimas, silpni stiebai, lapų sukimasis, naujų ūglių nebuvimas.
Ekspertai pataria reaguoti iškart, kitaip augalas gali ilgai atsigavinėti ir vėliau pradėti vesti vaisius.
Šaltinis: glavred.info