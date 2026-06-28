Šiltnamio bet kur nepastatysite – jis privalo atitikti šiuos reikalavimus: kitaip – gali tekti nugriauti

Specialistai primena, jog tai, ar šiltnamį galima statyti be papildomų formalumų, priklauso nuo jo konstrukcijos, atstumo iki sklypo ribos ir žemės paskirties. Nesilaikant nustatytų taisyklių, gali kilti ginčų su kaimynais ar tekti perkelti jau pastatytą statinį.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) pažymi, kad jeigu šiltnamis tvirtai susijęs su žeme (jo negalima perkelti nepakeitus paskirties ar vertės), ir – jo laikančiosios konstrukcijos sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, jis laikomas statiniu pagal Statybos įstatymą.
Tokiu atveju jam taikomi visi statybos reikalavimai, įskaitant atstumus nuo sklypo ribų.
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Tuo tarpu sodo žemės sklype – statyti be sutikimų galima, jei šiltnamis yra daugiau kaip 3 m nuo sklypo ribos.
„Gyvenamųjų namų sklype (vienbučiai/dvibučiai) – be sutikimų leidžiama statyti, jei:
šiltnamis yra daugiau kaip 1 m nuo sklypo ribos;
o bet kuri konstrukcija, esanti 1–3 m atstumu, nėra aukštesnė už tą atstumą iki sklypo ribos (aukštis matuojamas nuo žemės paviršiaus)“, – nurodo VTPSI.
Pavyzdys: jei šiltnamis stovi 2 metrai nuo sklypo ribos, jo aukštis negali viršyti 2 metrų.
Norint statyti arčiau – būtinas kaimynų ar sodininkų bendrijos valdybos rašytinis sutikimas.
Gali prireikti ir leidimo
Jei šiltnamis (statinys) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
Jei šiltnamis (statinys) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
pastato aukštis didesnis nei 5 m;
bendras plotas didesnis nei 80 kv. m (į bendrą plotą įskaičiuojami visų patalpų plotai, išskyrus rūsio patalpas);
atstumas tarp atraminių konstrukcijų didesnis nei 6,0 m;
rūsiai ar pusrūsiai (jei tokie įrengiami) yra už pastato ribų;
rūsiai ar pusrūsiai yra didesni nei vieno aukšto;
statinys atitinka kitus ypatingojo ar neypatingojo statinio požymius,
toks šiltnamis priskiriamas neypatingiesiems arba ypatingiesiems statiniams. Tokiu atveju privaloma parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pranešti apie statybos pradžią. Statybą leidžiančius dokumentus išduoda vietos savivaldybės.
Tuo tarpu, jei šiltnamis atitinka visus šiuos kriterijus:
aukštis neviršija 5 m;
bendras plotas neviršija 80 kv. m;
atstumas tarp atraminių konstrukcijų neviršija 6,0 m;
rūsiai ar pusrūsiai neįrengiami už pastato ribų ir nėra didesni nei vieno aukšto;
statinys neturi ypatingojo ar neypatingojo statinio požymių,
jis laikomas nesudėtinguoju statiniu.
Tokiu atveju projektas, statybą leidžiantis dokumentas ir pranešimas apie statybos pradžią yra privalomi tik tada, kai šiltnamis statomas kurorto teritorijoje. Kitais atvejais nesudėtingojo šiltnamio statybai statybos leidimas nėra reikalingas.
Jeigu kyla klausimų dėl konkrečios situacijos ar abejojate, ar reikalingas statybos leidimas, visada galite pasikonsultuoti su VTPSI specialistais – tai padės išvengti klaidų ir užtikrins, kad statyba vyktų sklandžiai.
Paaiškinimai:
Ypatingasis statinys – tai statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos, yra potencialiai pavojingų įrenginių, taikomi sudėtingi konstrukciniai ar technologiniai sprendimai, taip pat visuomenės poreikiams naudojami pastatai, kuriuose vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, aukštybiniai daugiabučiai ar kultūros paveldo statiniai.
Neypatingasis statinys – tai statinys, nepriskiriamas nei ypatingiesiems, nei nesudėtingiesiems statiniams.