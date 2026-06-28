Elektriniai prietaisai, laidai ir ant virtuvės stalviršio naudojami buitiniai prietaisai yra linkę perkaisti, ypač jei naudojami ilgą laiką, rašo „The Sun“.
Taip pat teigiama, kad esant itin karštam orui, jie įkaista dar greičiau, todėl padidėja gaisro, nudegimų ir paviršių pažeidimo rizika.
Plaukų tiesintuvas
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Elektriniai plaukų formavimo prietaisai, pavyzdžiui, plaukų tiesintuvai, gali įkaisti iki labai aukštos temperatūros.
Palikti įjungti per karščius jie gali įkaisti dar labiau, todėl padidėja rizika pažeisti paviršius ar net sukelti gaisrą.
Kad to išvengtumėte, plaukų tiesintuvus reikėtų iš karto po naudojimo išjungti iš elektros tinklo ir leisti jiems visiškai atvėsti.
Telefonų, planšečių ir belaidžių ausinių įkrovikliai
Telefonų, planšečių ir belaidžių ausinių krovimas per naktį gali lemti, kad tiek įrenginys, tiek įkroviklis įkais labiau nei įprastai.
Karštu oru šie prietaisai gali smarkiai perkaisti ir be reikalo eikvoti elektros energiją, jei nėra atjungiami nuo tinklo.
Rekomenduojama nepalikti įrenginių krautis per naktį, o įkrovimo laiką riboti iki 1–3 valandų.
Elektriniai virduliai, skrudintuvai ir mikrobangų krosnelės
Ant virtuvės stalviršio laikomi prietaisai yra nepakeičiami ruošiant maistą, tačiau jų veikimui reikia daug šilumos ir elektros energijos.
Norint sumažinti elektros sąnaudas ir išvengti perkaitimo, rekomenduojama nenaudojamus virdulius, skrudintuvus ir mikrobangų krosneles išjungti iš elektros tinklo.
Vasarą šie prietaisai dažniausiai naudojami intensyviau, todėl įprotis juos atjungti gali padėti sutaupyti elektros energijos.
Televizoriai, kompiuteriai ir pramogų įranga
Televizoriai, kompiuteriai ir kita pramogų įranga sunaudoja nemažai elektros energijos ir taip pat gali greitai įkaisti.
Net ir išjungti kai kurie prietaisai lieka budėjimo režime, todėl toliau naudoja elektros energiją ir didina sąskaitas.
Dėl šios priežasties rekomenduojama televizorius, kompiuterius ir kitą pramogų įrangą atjungti nuo elektros tinklo, kai jie nenaudojami arba išvykstant atostogų.
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