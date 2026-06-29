„Ukrainiečiai nusipelno turėti galimybę bent kiek patirti įprasto ir ramaus gyvenimo. Agresoriui nepaliaujant raketomis ir dronais taikytis į civilinę infrastruktūrą, Kyjivo merui V. Kličko pasiūlius, gimė idėja sukurti jaukų kampelį prie upės, kuris taptų poilsio vieta karo alinamos šalies gyventojams.
Kartu tai simbolis, įprasminantis betarpišką Kyjivo ir Vilniaus draugystę. Mes nepaliausime remti Ukrainą ir nuolat ieškosime naujų būdų jai padėti“, – teigia Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vilniaus skveras yra pirmasis ir kol kas vienintelis projektas, finansuotas Ukrainoje, gaunant tiesioginę paramą iš Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo. Lietuvos sostinė, savivaldybės tarybos sprendimu, per fondą tam skyrė 600 tūkst. eurų tikslinį įnašą. Sklandų viešosios erdvės įrengimą prižiūrėjo CPVA Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras.
Susiję straipsniai
Atidarymo metu Vilniaus ir Kyjivo merai kartu apžiūrėjo ką tik užbaigtą skverą ir visą maždaug 7 hektarų ploto parką, kurio didesnė dalis įsikūrusi Dnipro upės saloje. Teritorijos atnaujinimo metu Ukrainos sostinės administracija sutvarkė paplūdimį, įrengė sporto ir žaidimų aikšteles, kitą aktyviam laisvalaikiui būtiną infrastruktūrą. Tuo tarpu maždaug ketvirtadalį parko teritorijos užimantis Vilniaus skveras skirtas ramiam poilsiui medžių ir gėlynų apsuptyje. Svarbiausiu skvero akcentu tapo mažesnysis Karaliaus Mindaugo tilto „brolis“ – apie 24 metrų ilgio ir 5,4 m pločio pėsčiųjų tiltas, leidžiantis patogiau pasiekti likusią parko dalį. Ilgalaikį bendradarbiavimą skvero atidarymo metu Vilniaus ir Kyjivo merai įtvirtino pasodindami medį.
„Vilniaus skveras ir jame įrengtas tiltas parodo tvirtą ryšį tarp dviejų šalių ir miestų: tarp Lietuvos ir Ukrainos, tarp Vilniaus ir Kyjivo. Nepaprastai svarbu turėti tokius draugus. Esu dėkingas lietuviams už tai, kad jie remia ir palaiko Ukrainą. Ačiū už viską, ką darote, jog šis beprasmis karas baigtųsi. Mums tai be galo svarbu“, – sako Kyjivo meras Vitalijus Kličko.
Vizito Kyjive metu – ir pasidalijimas gerąja patirtimi
Naujausia Vilniaus parama Ukrainos sostinei – skirtas finansavimas darbo veteranų pensionatui. Rusijai atakų metu pažeidžiant energijos tiekimo infrastruktūrą, sistemos sutrikimai tokioms ir panašioms socialinės globos įstaigoms neleidžia tinkamai pasirūpinti sveikatos problemų turinčiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Todėl Vilnius skyrė 80 tūkst. eurų, kad pensionate būtų įrengti autonominiai elektros iš saulės energijos gamybos ir kaupimo įrenginiai, užtikrinsiantys, jog įstaiga turėtų nuolatinį elektros tiekimą.
„Vizitas į Kyjivą svarbus ne tik paramai išreikšti – kartu gauname neįkainojamų pamokų gynybos ir gyventojų saugumo užtikrinimo srityse. Prieš mėnesį Vilniaus regione paskelbtas oro pavojus buvo pirmasis nepriklausomos Lietuvos istorijoje, o Ukraina oro pavojų išgyvena kasdien. Todėl pamatyti ir išgirsti ukrainiečių patirtis bei turėti galimybę perimti gerąsias jų praktikas yra nepaprastai svarbu.“ – po vienos iš Kyjivo priedangų apžiūros sakė Vilniaus meras V. Benkunskas.
Vizito metu meras taip pat lankėsi praėjusią savaitę bombarduotame Pečerų lauros vienuolyno komplekse. Rusų atakos metu kilęs gaisras ir jo gesinimui naudotas vanduo smarkiai apgadino į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą objektą. Apgadintame pastate jau imtasi trumpalaikių padarinių likvidavimo priemonių ir dėliojami planai dėl atstatymo.
Per 2025 m. Vilniaus miesto savivaldybės Ukrainai suteikta parama siekia daugiau nei 930 tūkst. eurų. Vilnius skyrė materialinę humanitarinę pagalbą Chersonui, Chmelnyckiui ir Novoselicai, finansiškai parėmė Kyjivą, Rivnę ir Derhačius.