BūstasPasidaryk pats

Vos už Vilniaus – nauja erdvė, kurią jau spėjo įvertinti ne tik vietiniai

2026 m. birželio 29 d. 12:55
Lrytas.lt
Bendrystės aidų skveras – tai 2026 m. gegužę atidaryta moderni viešoji erdvė Vilniaus rajone, Kalvelių sen., Kalvelių kaime.
Daugiau nuotraukų (9)
Už daugiau nei 360 tūkst. eurų teritorija buvo paversta šiuolaikišku traukos centru, kuriame įrengtos: poilsio ir pasivaikščiojimo zonos su sutvarkytais takais ir želdynais; šiuolaikiška vaikų žaidimų aikštelė, atitinkanti saugumo standartus; erdvė renginiams, skirta vietos bendruomenės šventėms ir susibūrimams.
Šis skveras ne tik pagražino seniūnijos centrą, bet ir tapo pagrindine vieta Kalvelių gyventojų turiningam laisvalaikiui.
Susiję straipsniai
Prasideda „Žalioji erdvė 2026“: kviečia parodyti gražiausias Lietuvos viešąsias erdves

Prasideda „Žalioji erdvė 2026“: kviečia parodyti gražiausias Lietuvos viešąsias erdves

Tokio Vilniaus dar nematėte: naujas 14 km maršrutas veda per gražiausius miesto gėlynus

Tokio Vilniaus dar nematėte: naujas 14 km maršrutas veda per gražiausius miesto gėlynus

Šios kelionės gerokai skiriasi nuo kitų: iš jų lietuviai grįžta su pilnais lagaminais augalų ir idėjų

Šios kelionės gerokai skiriasi nuo kitų: iš jų lietuviai grįžta su pilnais lagaminais augalų ir idėjų

Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
Vilniaus rajonasŽalioji erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.