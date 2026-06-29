Vos už Vilniaus – nauja erdvė, kurią jau spėjo įvertinti ne tik vietiniai

Už daugiau nei 360 tūkst. eurų teritorija buvo paversta šiuolaikišku traukos centru, kuriame įrengtos: poilsio ir pasivaikščiojimo zonos su sutvarkytais takais ir želdynais; šiuolaikiška vaikų žaidimų aikštelė, atitinkanti saugumo standartus; erdvė renginiams, skirta vietos bendruomenės šventėms ir susibūrimams.
Šis skveras ne tik pagražino seniūnijos centrą, bet ir tapo pagrindine vieta Kalvelių gyventojų turiningam laisvalaikiui.
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