Naujasis „MOVA S70 Roller“: galingas siurbimas ir voleliniai grindų plovimo stebuklai

Visa tai pasikeitė į mano namus atkeliavus naujajam „MOVA S70 Roller“. Šis robotas mane akį patraukė dėl vienos paprastos priežasties – vietoj įprastų besisukančių apvalių mopų jis naudoja platų volelinį, kuris veikia visai kitaip nei tai, prie ko buvau pripratęs. Praleidęs su juo kelias savaites, galiu drąsiai teigti, kad mano skepticizmas išsisklaidė galutinai. Šioje apžvalgoje pasidalinsiu savo patirtimi ir man labiausiai įsiminusiomis šio įrenginio savybėmis.
Plonas ten, kur to labiausiai reikia
Pirmasis dalykas, kurį pastebėjau dar prieš įjungdamas robotą – jo korpuso plonumas. Vos 90 mm aukščio „S70 Roller“ yra vienas žemiausių savo klasės grindų plovimo robotų, ir tai toli gražu ne kosmetinė detalė. Ne viename platiname modelyje teko matyti viršuje kyšantį bokštelį su lazeriniu navigacijos jutikliu, kuris robotą daro aukštesnį ir neleidžia jam palįsti po žemais baldais. „MOVA“ šios problemos atsikratė elegantišku sprendimu – vietoj kyšančio bokštelio įrenginyje įmontuotas priekinis dToF jutiklis su plačiu matymo plyšiu. Rezultatas paprastas: robotas sklandžiai pralenda po sofa ir lova, iš kur anksčiau dulkes traukti tekdavo tik savomis rankomis.
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Pati navigacija mane maloniai nustebino. „CoverSense“ sistema namus žemėlapyje atvaizdavo tiksliai, o programėlėje galiu stebėti gyvą 2,5D vaizdą su tamsiuoju režimu naktiniam naudojimui. Kliūčių aptikimas, nors ir ne pats tiksliausias rinkoje, kasdienėje aplinkoje pasiteisino – robotas vikriai apvažiuodavo paliktus batus ar kėdžių kojas. Korpuso matmenys (350 × 350 × 90 mm) kompaktiški, o bazinė stotelė, nors ir nemaža, dailiai įsikomponuoja į kambario kampą.
Siurbti galingai galima ir tyliai
Nors grindų plovimas yra tikra šio roboto pažiba, siurbimo galia jokiu būdu nenuvilia. Didelio greičio variklis išvysto net 28 000 Pa siurbimo galią – skaičius, kuris ne ką nusileidžia keturženkliais eurais kainuojantiems flagmanams. Praktikoje tai reiškia, kad robotas be vargo įtraukia ne tik smulkias dulkes, bet ir stambesnes šiukšles, trupinius bei – kas man, kaip kačių šeimininkui, ypač aktualu – gyvūnų plaukus. Guminis besisukantis volelis čiumpa ir pakelia nešvarumus net iš tekstūruotų paviršių, o nuo kilimų dulkes ištraukia žymiai efektyviau nei mano ankstesni bandymai su pigesniais modeliais.
Atskirai noriu pagirti tai, kad visa ši galia neateina tylos sąskaita. Robotas dirba pastebimai tyliau nei tikėjausi, tad jį galiu paleisti net ir dirbdamas namuose, neprarasdamas galimybės susikaupti. Smulkus, bet malonus privalumas tiems, kurie, kaip ir aš, didelę dienos dalį praleidžia prie dirbdami iš namų.
Taisykles laužantis volelinis mopas
Štai čia ir slypi pagrindinė „S70 Roller“ magija. Vietoj įprastų dviejų besisukančių apvalių mopų, kurie grindis dažnai tik išteplioja, „MOVA“ naudoja 27 cm pločio volelinį mopą su „HydroForce“ sistema. Skirtumas esminis. Kol besisukantys apvalūs mopai daro nevienodą spaudimą ir greitai prisirenka purvo, volelinis mopas viso pločio ruožu spaudžia grindis tolygiai, net 4 700 Pa jėga. Praktiškai tai reiškia, kad įsisenėjusios dėmės pašalinamos vienu praėjimu, be pakartotinio važinėjimo pirmyn ir atgal.
Dar didesnį įspūdį paliko tai, kad mopas plaunamas realiu laiku. Sistema nuolatos tiekia švarų vandenį ant volelio ir tuoj pat pašalina nešvarų, tad grindys visada valomos švariu mopu. Šį skirtumą pamačiau iš karto – virtuvės grindys po pirmojo praėjimo sušvito taip, kaip anksčiau pavykdavo tik plaunant rankomis. Robotas vandenį semiasi iš 5 litrų talpos bako bazinėje stotelėje, o pilno bako, priklausomai nuo režimo, pakanka iki 1 200 kvadratinių metrų plotui išvalyti. Mano nedidelis butas tokio našumo, žinoma, neišnaudojo nė per nago juodymą.
Kraštų valymas išspręstas „MaxiReach“ technologija – šoninis šepetys ir mopas gali išsitiesti papildomus 4,4 cm, taip pasiekdami sienų pakraščius ir kampus, kuriuos apvalūs robotai dažniausiai praleidžia. Aptikęs kilimą, robotas mopą pakelia, kad jo nesudrėkintų, ir toliau jį tik siurbia. Smulkus, bet apgalvotas privalumas.
Bazinė stotelė, pasirūpinanti viskuo
Jei reikėtų besti pirštu į kažką, kas mane galutinai įtikino, kad grindų plovimo robotai pažengė į priekį, tai būtent „all-in-one“ tipo bazinė stotelė. Po kiekvieno valymo ji ne tik automatiškai ištuština roboto dulkių talpyklą į 3,2 litro maišelį (kurio, anot gamintojo, pakanka iki 100 dienų), bet ir nuplauna volelinį mopą karštu (80 °C) vandeniu, o po to išdžiovina jį 70 °C karštu oru.
Tai reiškia, kad mopas niekada nelieka drėgnas ir dvokiantis – problema, kuri kankino daugelį ankstesnės kartos modelių. Karštas vanduo padeda ne tik pašalinti riebalus, bet ir suvaldyti bakterijų plitimą, tad apie roboto priežiūrą iš esmės galima pamiršti kelioms savaitėms.
5 200 mAh baterija užtikrina pakankamą veikimo laiką – mano buto plotui pilno įkrovimo pakanka su kaupu, o išsikrovęs robotas pats grįžta į stotelę pasikrauti ir, prireikus, tęsia valymą nuo ten, kur baigė.
Keletas netobulumų
Kad ir kaip būtų, turiu paminėti ir kelis trūkumus. Visų pirma, „S70 Roller“ neturi automatinio valymo priemonės dozavimo – jei norite į vandenį įmaišyti grindų ploviklio, tai teks daryti rankiniu būdu. Antra, šis modelis nepasižymi kliūčių perlipimo funkcija, tad aukštesnių slenksčių ar kelių pakopų jis neįveiks (tam jau reikėtų žvalgytis į brangesnę „Ultra“ versiją).
Galiausiai, kliūčių aptikimas, nors ir visiškai pakankamas kasdienybei, nėra pats tiksliausias rinkoje. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad šis modelis kainuoja gerokai pigiau (apie 600 eurų), šie kompromisai man pasirodė visiškai priimtini – juolab kad valymo kokybės atžvilgiu robotas beveik nenusileidžia dvigubai brangesniems flagmanams.
Galutinės mintys
Praleidęs su „MOVA S70 Roller“ kelias savaites, pastebėjau, kad jis tyliai įsiliejo į mano kasdienybę ir tapo neatsiejama, bet beveik nepastebima jos dalimi – o tai, manau, yra geriausia, ką apie tokį prietaisą galima pasakyti. Šis robotas paėmė tai, kas geriausia premium klasės įrenginiuose – platų volelinį mopą su realaus laiko plovimu, galingą 28 000 Pa siurbimą ir savimi pasirūpinančią stotelę – ir sutalpino tai į vidutinės kainos, itin ploną korpusą.
Ir nors jam gali trūkti kelių prabangių smulkmenų, ten, kur tai svarbiausia – švarioms grindims – jis pranoko mano lūkesčius. Tiems, kurie pavargo nuo amžino siurbimo ir plovimo rato, bet nenori išleisti pusantro tūkstančio eurų, „MOVA S70 Roller“ turėtų atsidurti pačiame planuojamų pirkinių sąrašo viršuje. O man asmeniškai jis padarė tai, ko nesitikėjau – grindų plovimą iš savaitgalio prievolės pavertė tuo, apie ką tiesiog nebegalvoju.