Parkas, kuriam verta skirti visą dieną: čia laukia 7 tiltai, trasos ir naujos pramogos

Tai – net 35 hektarų dydžio žalioji erdvė, tarsi miesto širdis, pulsuojanti gyvybe visais metų laikais.
Parke daug natūralios augmenijos, o romantikos mėgėjus žavi net 7 tiltai, vedantys per Utenaitės ir Vyžuonos upes, kurių lengvas linijas, tai ryškesnes, tai pasislepiančias pievose, nupiešė pati gamta. Aukštesnėse vietose plyti dideli medžiai, pietinėje parko dalyje – vaizdingas spygliuočių gojus.
Parko teritorijoje – uteniškių mėgstama pikniko ir grilio zona, diskgolfo aikštynas, įspūdingo dydžio vaikų žaidimo aikštelė, lauko teniso, stalo futbolo, šachmatų ir šaškių stalai, sporto treniruotėms skirtos erdvės, pėsčiųjų ir dviračių takai bei amfiteatras, kuriame šiltuoju sezonu vyksta įvairūs renginiai.
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Nuo kitų miesto parkų Vyžuonos parkas skiriasi teritorijos pritaikymu sportui. Ne tik uteniškius, bet ir miesto svečius vilioja parke įrengta 2,5 km ilgio riedučių, dviračių, riedslidžių trasa.
Parke buriasi šiaurietiško ėjimo entuziastai, organizuojami šios sporto šakos apmokymai, vyksta riedslidininkų treniruotės.
Čia įrengta ir apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria miesto panorama. Ypatingo žavesio parkui suteikia jo prieigose stovinti išskirtinės architektūros Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia. Aukštai raudonuojantis jos bokštas atkreipia kiekvieno parko lankytojo dėmesį ir pakelia žvilgsnį nuo žemės.
Parkas nuolat keičiasi – jame atsiranda vis daugiau laisvalaikio ir poilsio galimybių. Šią vasarą parko teritorijoje atidaroma nauja laipynių trasa, taip pat pradedami BMX, riedlenčių, parkūro aikštelių bei ledo aikštelės įrengimo darbai. Investuojant Utenos rajono savivaldybei bei pasinaudojant Europos sąjungos finansuojamų projektų lėšomis, estetiškai sutvarkyta parko aplinka skatina daugiau laiko praleisti gamtoje bei tampa Utenos įvaizdžio dalimi.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.