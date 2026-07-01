Net per didžiausius karščius butas gali likti gaivus: ispanai kasdien naudoja paprastą triuką

Kai kuriuose Ispanijos regionuose vasarą temperatūra gali šoktelėti ir iki 45 laipsnių. Vis dėlto ne visi gyventojai namuose turi oro kondicionierius. „Mirror“ cituoja nekilnojamojo turto ekspertų „Idealista“ apklausą, pagal kurią kondicionieriai įrengti tik 41 proc. Ispanijos būstų.
Būtent todėl daugelyje namų iki šiol naudojamos tradicinės priemonės, padedančios patalpose išlaikyti vėsą. Viena jų – vadinamasis visiško užtemdymo metodas.
Kaip veikia ispaniškas metodas
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Viskas labai paprasta: ryte, kol saulė dar nespėjo įkaitinti būsto, langai ir langinės uždaromi, o patalpos tarsi „užrakinamos“ nuo karščio. Ispanijoje daugelis namų turi išorines langines, kurios beveik visiškai nepraleidžia šviesos, todėl saulės spinduliai nepatenka į vidų ir neįkaitina kambarių.
Dažniausiai langinės uždaromos apie 8–9 val. ryto arba vos tik pabudus. Dieną jos nebeatidaromos, o būstas laikomas užtemdytas tol, kol lauke ima vėsti.
Tokį principą galima pritaikyti ir Lietuvoje, net jei daugiabučiuose ar individualiuose namuose nėra tradicinių išorinių langinių. Jų funkciją gali atlikti storesnės užuolaidos, roletai ar žaliuzės. Svarbiausia – neleisti saulei tiesiogiai šviesti į kambarius tuo metu, kai ji kaitina labiausiai.
Kelionių ekspertai iš „Spainwise“, kuriuos cituoja „Mirror“, pataria per didžiausią kaitrą žaliuzes, langines ar užuolaidas laikyti uždarytas, o langus atverti tik naktį ir anksti ryte, kai oras lauke tampa gaivesnis.
Kada geriausia vėdinti namus
Viena dažniausių klaidų per karščius – laikyti langus atvertus visą dieną. Nors atrodo, kad taip į namus pateks daugiau oro, iš tiesų į vidų dažnai įleidžiamas tik dar didesnis karštis.
Ispanai elgiasi priešingai. Ryte, kol lauke dar vėsu, langai trumpam atveriami, kad patalpos prisipildytų gaivesnio oro. Vėliau jie uždaromi, o užuolaidos ar žaliuzės nuleidžiamos. Vakare arba naktį, kai lauko temperatūra tampa panaši į vidaus ar žemesnė, langus vėl galima plačiai atverti.
Tokiu būdu namai veikia tarsi termosas: dieną į vidų neįleidžiama kaitra, o naktį patalpos atvėsinamos natūraliai.
Kodėl tai veikia
Šis metodas paremtas labai paprasta logika. Saulė pro langus greitai įkaitina grindis, baldus ir sienas, o vėliau šiluma ilgai laikosi patalpose. Jei tiesioginiai spinduliai nepatenka į vidų, būstas įkaista lėčiau.
Ispanijos gyventojai šį būdą taiko kasdien, nes karšto klimato šalyse tokia rutina padeda išgyventi net ir labai karštas dienas. Kaip pastebi patys ispanai, svarbu ne tik uždaryti langus, bet ir neįleisti šviesos – ypač per pietus ir popietę, kai saulė kaitina stipriausiai.
Dar vienas patarimas – dienos metu be reikalo nevaikščioti po lauką per didžiausią kaitrą. Neatsitiktinai karštuose kraštuose susiformavo siestos tradicija: per pačias karščiausias valandas žmonės stengiasi sumažinti aktyvumą ir darbus perkelti į vėlesnį laiką.
Ką verta prisiminti per karščius
Norint, kad namuose būtų vėsiau, ryte verta trumpai išvėdinti kambarius, o vėliau langus uždaryti. Saulėtoje pusėje reikėtų nuleisti roletus, užtraukti storas užuolaidas ar uždaryti žaliuzes. Dieną langų geriau neatverti, jei lauke karščiau nei viduje.
Vakare arba naktį, kai temperatūra nukrenta, namus vėl galima išvėdinti. Dar geriau, jei pavyksta sudaryti skersvėjį – tuomet karštas oras greičiau pasišalina iš patalpų.
Tai nėra stebuklingas sprendimas, kuris būstą atvėsins kaip kondicionierius, tačiau jis gali padėti keliais laipsniais sumažinti patalpų temperatūrą ir lengviau ištverti karščio bangą.
Šaltinis: „Mirror“