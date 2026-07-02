Daugeliui žmonių kyla klausimas, ar per perkūniją tikrai reikia išjungti buitinę techniką, kompiuterius, televizorius ir kitus prietaisus iš rozetės. Juk šiais laikais namuose neretai įrengtos apsaugos nuo viršįtampių, o kai kuriuose pastatuose yra ir žaibolaidžiai.
Varšuvos universiteto dėstytojas Arturas Surowieckis įspėja – stiprios perkūnijos metu saugiausias sprendimas yra vertingus prietaisus visiškai atjungti nuo elektros tinklo, rašoma portale „Komputer Świat“ .
Pasak jo, pavojų kelia ne tik tiesioginis žaibo smūgis, bet ir jo sukeliami reiškiniai elektros instaliacijoje. Ypač pavojingi vadinamieji teigiami žaibo išlydžiai, kurie yra gerokai galingesni už įprastesnius neigiamus išlydžius.
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Žaibo išlydis – tai pats žaibo smūgis, kai per orą staiga prateka milžiniška elektros srovė. Neigiamas išlydis paprastai susidaro iš apatinės debesies dalies ir yra dažnesnis. Teigiamas išlydis dažniau ateina iš aukštesnės debesies dalies, gali nukeliauti didesnį atstumą ir būti gerokai galingesnis. Būtent todėl tokie žaibai laikomi pavojingesniais – jie gali sukelti stipresnius įtampos šuolius ir didesnę žalą elektros prietaisams.
Ekspertas aiškina, kad jei į namą su žaibolaidžiu pataiko neigiamas žaibo išlydis, pastato viduje paprastai neturėtų nutikti nieko blogo. Tačiau situacija gali būti visai kitokia, jei tai – teigiamas išlydis.
Tokiu atveju gali nepakakti net įrengtos apsaugos nuo žaibo ar išjungtų saugiklių. Aplink galingą žaibo išlydį susidaro stiprus elektromagnetinis laukas, o namų elektros instaliacijoje gali atsirasti elektromagnetinė indukcija. Dėl jos laiduose gali susiformuoti stiprios srovės, galinčios sugadinti arba visiškai sunaikinti prie tinklo prijungtus prietaisus.
Todėl per intensyvią perkūniją ekspertas pataria iš elektros lizdų ištraukti kompiuterius, televizorius, interneto maršrutizatorius, žaidimų konsoles, garso aparatūrą, buitinę techniką, įkroviklius.
Vien tik paspausti išjungimo mygtuką gali nepakakti. Saugiausia – fiziškai ištraukti kištuką iš rozetės, nes tik taip prietaisas visiškai atjungiamas nuo elektros tinklo.
A. Surowiecki taip pat paaiškino, kaip galima atpažinti pavojingesnius teigiamus žaibo išlydžius. Jie paprastai būna ypač ryškūs, garsesni, jų kelias dažnai atrodo gana tiesus, be daug smulkių atšakų, o griaustinis primena sprogimą ar patrankos šūvį.
Nors tokie išlydžiai nėra dažniausi, jų poveikis gali būti itin stiprus. Todėl laukiant stiprios audros ar jai jau prasidėjus geriau nerizikuoti – kelioms minutėms ištraukti kištukus iš rozetės gali būti paprasčiau nei vėliau taisyti ar keisti sugadintą techniką.
Specialistai taip pat primena, kad perkūnijos metu nereikėtų liesti laidinių elektros prietaisų, naudotis prie tinklo prijungtais įkrovikliais ar bandyti skubiai atjunginėti technikos, jei audra jau yra visai šalia ir žaibuoja labai arti. Tokiu atveju svarbiausia pasirūpinti savo saugumu.
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