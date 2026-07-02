Vos keli lašai – ir klozetas daug ilgiau išliks švarus: dings net įsisenėjusios apnašos

Kaip išvalyti klozeto vidų – geriausia profilaktikos priemonė
Bene efektyviausia priemonė nuo apnašų klozete – įpilti nedidelį kiekį indų ploviklio į dėklą, kuriame laikomas tualeto šepetys. Šis, atrodytų, nežymus pokytis padeda sumažinti nemalonų kvapą, apnašų susidarymą ir bakterijų kaupimąsi klozeto dubenyje.
Taikant šį metodą, jums apskritai neteks galvoti, kuo nuvalyti juodas apnašas nuo klozeto, nors viskas veikia genialiai paprastai: kai šepetys stovi ne įprastame purviname vandenyje, o silpname ploviklio tirpale, ši priemonė reguliariai patenka ant klozeto paviršiaus ir graužia nuosėdas dar prieš joms tampant matomomis.
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Tokį jo poveikį paaiškina bet kuriame indų ploviklyje esančių paviršiaus aktyviųjų medžiagų savybės: jos skaido riebalus ir organinius nešvarumus, todėl naujoms nuosėdoms sunkiau užsifiksuoti ant keramikos paviršiaus.
Iš esmės ant klozeto lieka plona „slidi“ plėvelė, kuri sulėtina tepimąsi – panašiai ploviklis veikia ir plaunant indus.
Kuo nuplauti apnašas nuo klozeto – į ką dar atkreipti dėmesį
Atskira problema susijusi net ne su tuo, kaip išvalyti klozetą, o su tuo, kokiomis sąlygomis yra pagrindinis valymo įrankis – šepetys. Reikalas tas, kad jo dėklas retai plaunamas reguliariai, o viduje greitai susidaro drėgna terpė, kurioje kaupiasi nuosėdos ir plinta nemalonus kvapas.
Taigi, ploviklio įpylimas ne tik padeda nuvalyti apnašas nuo klozeto, bet ir iš dalies suvaldo šį procesą: sulėtina bakterijų dauginimąsi ant paties šepečio ir padeda lengviau nuplauti šviežius nešvarumus.
Kartu tai nereiškia visiškos švaros – dėklą vis tiek reikia periodiškai plauti, tiesiog tai daryti tenka rečiau.
Norint pasiekti geriausią rezultatą valant klozetą liaudiškomis priemonėmis, dažniausiai naudojamas įprastas indų ploviklis be aromatinių priedų ir aliejų: į talpą įpilama šiek tiek skysčio ir šiek tiek šilto vandens, o tirpalas periodiškai atnaujinamas.
Šis būdas neatstoja reguliaraus klozeto plovimo ir kalkių nuosėdų šalinimo, o tik padeda ilgiau palaikyti švarą ir sumažina tepimosi greitį. Būtent todėl ši gudrybė dažnai naudojama didelio praeinamumo vietose – pavyzdžiui, viešbučiuose.
Šaltinis: unian.net