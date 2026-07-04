Išbandyta: paprastas virtuvės triukas, po kurio musės namuose neužsibus nė 15 minučių

Karšti orai problemą dar labiau paaštrina. Kai temperatūra pakyla, daugelis žmonių atveria langus ir duris, kad atvėsintų namus, tačiau kartu taip į vidų lengvai įskrenda ir musės.
Tačiau vienas socialiniuose tinkluose žinomas namų priežiūros ekspertas tikina, kad musių galima atsikratyti vos per 15 minučių, pasitelkus paprastą virtuvės triuką, kurio šie vabzdžiai „negali pakęsti“.
Socialiniame tinkle „Instagram“ namų remonto paskyra „The Hitchcock House“ pasidalijo patarimu, kad muses iš namų galima išvyti tiesiog 15 minučių pakaitinus kavos tirščius orkaitėje.
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Teigiama, kad musės nemėgsta kavos kvapo, todėl šylant tirščiams pasklidęs aromatas priverčia jas palikti patalpas. Be to, žmonėms jis esą suteikia malonų kvapą namuose.
„Kaip šią vasarą atsikratyti musių namuose? Įdėkite kavos tirščius (gali būti likę iš kavos aparato) į orkaitę ir pakaitinkite 15 minučių. Namai nuostabiai kvepės, o musės šio kvapo nekenčia“, – rašė paskyros autoriai.
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Šis patarimas sulaukė didelio susidomėjimo. Daugelis komentatorių teigė nustebę, kad toks paprastas būdas gali taip greitai padėti atsikratyti musių.
„Būtinai šiandien tai išbandysiu“, – rašė vienas žmogus.
„Na, dabar jau žinau, ką veiksiu rytoj“, – pridūrė kitas.
Vis dėlto ne visi susižavėjo idėja – dalis žmonių komentavo, kad patys nemėgsta kavos kvapo, todėl tokio metodo savo namuose neišbandytų.
„Kefalonijoje restoranuose deginami espreso kavos tirščiai, kad atbaidytų vapsvas ir muses. Be to, kvapas tikrai nuostabus“, – dalijosi patirtimi dar vienas komentatorius.
Kaip natūraliai atbaidyti muses?
Jei kavos kvapas jums nepatinka, yra ir kitų natūralių priemonių, padedančių atbaidyti muses. Anot portalo express.co.uk, šie vabzdžiai nemėgsta tam tikrų augalų ir prieskonių aromatų, todėl juos verta laikyti namuose.
„Bazilikai ir mėtos. Musės nemėgsta šių žolelių kvapo. Geriausia ant palangės pasistatyti vazonėlį su bazilikais arba mėtomis – taip ne tik sumažinsite musių, bet ir visada turėsite šviežių prieskoninių žolelių maistui.
Levandos ir serenčiai. Jei musės vargina sode, padėti gali levandos ir serenčiai. Šiuos augalus taip pat verta laikyti prie langų ar durų, kad vabzdžiai rečiau patektų į namus.
Cinamonas. Dar vienas kvapas, kurio musės nemėgsta. Prie langų padėtos cinamono lazdelės gali padėti atbaidyti ne tik muses, bet ir kitus vabzdžius“, – pažymima portale.
Ne mažiau svarbu yra palaikyti švarą. Nepalikite maisto neuždengto ant virtuvės stalviršio, o maisto atliekas meskite į sandariai užsidarančią šiukšliadėžę. Jei tokios neturite, maisto likučius sudėkite į biologiškai skaidžius maišelius, juos sandariai užriškite ir tik tada išmeskite į buitinių atliekų konteinerį.
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