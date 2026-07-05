Net patyrę sodininkai nustemba: paprasta priemonė atgaivina agurkus naujam derliui

Daugeliui sodininkų tenka susidurti su mažu agurkų derliumi. Sezono pabaigoje derėjimas sumažėja, ypač nukritus nakties temperatūrai. Agurkai tampa vangūs, gelsta, apkarsta, jų viduje atsiranda tuštumų. Be to, augalai tampa neatsparūs fitoftorozei ir chlorozei. Šią problemą galima spręsti pasitelkus paprastą maistinę sodą.
Kuo naudinga soda agurkams?
Soda gali padėti padidinti derlių ir pailginti derėjimo laikotarpį iki rugsėjo ar net spalio.
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Sodos privalumai:
skatina gausų derėjimą net silpniems krūmams; didina bendrą derlingumą; apsaugo nuo geltonavimo, fitoftorozės ir chlorozės; atjaunina agurkų stiebus ir krūmus; agurkai auga lygūs, be tuštumų ir kartumo; augalai atsinaujina ir dera kaip sezono pradžioje. Svarbu trąšas paruošti teisingai – netinkamos proporcijos gali pakenkti augalams.
Kaip paruošti trąšas?
Naudokite plastikinį arba stiklinį indą. Emaliuoti ar aliuminio indai netinka.
Ingredientai:
500 ml šilto (ne karšto) vandens; 1 arbatinis šaukštelis sodos (su kaupu); 1 arbatinis šaukštelis sausų mielių; 1 lašas jodo.
Paruošimas:
Supilkite šiltą vandenį. Įberkite sodą, išmaišykite ir palikite 30 minučių. Suberkite mieles, gerai išmaišykite. Įlašinkite jodą ir dar kartą išmaišykite. Gautą koncentratą praskieskite 5 litrais nusistovėjusio vandens. Kaip naudoti?
Agurkai laistomi skiriant apie 1 litrą tirpalo vienam krūmui. Jei lapai gelsta, tirpalu galima apipurkšti ir pačius augalus.
Po tokio tręšimo agurkai atsinaujina ir vėl pradeda gausiai derėti.