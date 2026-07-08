Atrodo gražu, bet gyventi nepatogu: įrengimo klaidos, kurios išlenda tik apsigyvenus

Remdamasi darbo su klientais patirtimi, A. Kačinskaitė pasakoja, kokios klaidos naujakurių tarpe kartojasi dažniausiai ir ką verta apgalvoti dar prieš pradedant įsirenginėti namus.
Pagrindinės klaidos – dėl neišgrynintų poreikių
Kaip teigia pašnekovė, dažniausios naujakurių klaidos kyla dėl patirties stokos gryninantis savo, kaip gyventojo, poreikius. Projektuojant pirmąjį būstą dažnai sunku numatyti realius kasdienybės scenarijus ir įsivaizduoti, kokią reikšmę kasdieniam komfortui turės įvairūs įrengimo sprendimai.
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„Jei iki šiol turėjote vieną vonios kambarį, gali būti sudėtinga numatyti, jog du praustuvai bus patogiau nei vienas. Taip pat, kad vonios kambaryje ypač pasitarnaus šviesos ryškumą reguliuojantys sprendimai ar naktinis apšvietimas“, – sako specialistė.
Ji priduria, kad dalis įrengimo sprendimų ilgainiui nuvilia dar ir todėl, kad naujakuriai neretai daugiau dėmesio skiria tam, kaip būstas atrodys nuotraukose ar vizualizacijose, o ne tam, kiek funkcionalus ir komfortiškas jis bus.
„Dažnai daug dėmesio skiriame vizualiniam įspūdžiui, tačiau nepakankamai įvertiname tai, kas iš pirmo žvilgsnio nematoma – inžineriniai sprendimai, elektros instaliacija, apšvietimo scenarijai ar išmaniųjų sistemų funkcionalumas. Kasdienybę apkartina net ir patys mažiausi dalykai: netinkamose vietose suplanuoti jungikliai, nepakankamas elektros taškų skaičius, neišbaigti apšvietimo scenarijai. Tai verta numatyti iš anksto“, – teigia ji.
Apšvietimo planavimas – bene dažniausiai naujakurių pamirštama detalė
Kaip vieną dažniausių naujakurių klaidų A. Kačinskaitė įvardina nepakankamai apgalvotus apšvietimo scenarijus. Pasak jos, projektavimo stadijoje dažnai atrodo, kad pakaks kelių šviesos šaltinių, tačiau įsikūrus išryškėja papildomi poreikiai.
„Apšvietimas yra vienas svarbiausių aplinkos elementų – jis gali padėti susikaupti, atsipalaiduoti ar pasiruošti naujai dienai. Vis dėlto planuojant būstą jo galimybės dažnai nuvertinamos. Neretai tik pagyvenę namuose kurį laiką suprantame, kad, pavyzdžiui, prie miegamojo lovos trūksta viso kambario apšvietimo valdymo galimybės, o svetainėje ar vonioje kartais norėtųsi prieblandos, jaukumo, švelnesnės ir ramesnės šviesos“, – pasakoja specialistė.
Tokiais atvejais žmonės dažnai įsigyja toršerus ar stalines lempas, tačiau ilgainiui paaiškėja, kad kiekvieną jų junginėti atskirai nėra patogu. Vėliau atsiranda noras išbandyti skirtingas pagrindinių ir papildomų šviestuvų kombinacijas, todėl vis svarbesnis tampa patogus apšvietimo valdymas.
„Tokį komfortą suteikia naujakurių itin pamėgta JUNG HOME sistema, kuri leidžia į bendrą visumą sujungti tiek iš anksto suplanuotus, tiek jau gyvenant namuose atsiradusius šviestuvus ir susikurti skirtingus apšvietimo scenarijus pagal konkrečius poreikius“, – sako A. Kačinskaitė.
Ji papildo, kad minėta sistema ar tik vienas jos išmanių komponentų leidžia apšvietimą pritaikyti prie žmogaus nuotaikos ir gyvenimo ritmo: susikurti kasdienius scenarijus rytui, grįžimui namo ar ramiam vakarui. Lygiai taip pat, yra suteikiama galimybė apšvietimą adaptuoti išskirtinėms progoms – šeimos šventėms, Kalėdų vakarui ar jaukiems Velykų pusryčiams.
Namai gali keistis kartu su jumis
Pasak A. Kačinskaitės, planuojant būstą vis svarbiau galvoti ne tik apie tai, kaip namai atrodys šiandien, bet ir apie tai, kaip jie galės keistis kartu su žmogaus gyvenimu. Keičiasi darbo įpročiai, šeimos ritmas, vaikų poreikiai, baldų išdėstymas, todėl ir namų sprendimai turėtų būti pakankamai lankstūs.
„Gyvenimo ritmas, kasdieniai poreikiai yra dinamiškis, todėl svarbu, kad namų valdymo sprendimai galėtų adaptuotis prie šių pokyčių be remonto ir sudėtingų papildomų darbų“, – sako specialistė.
Anot jos, JUNG HOME leidžia lengviau prisitaikyti prie naujai atsiradusių poreikių. Pavyzdžiui, pakeitus skaitymo vietą, galima iš naujo susieti jungiklį su reikiama kištukinių lizdų ar šviestuvų grupe. Keičiantis vaikų kambario išplanavimui, apšvietimo valdymą taip pat galima pritaikyti prie naujo baldų išdėstymo ir kasdienių įpročių.
„Svarbiausia, kad namai prisitaikytų prie žmogaus, o ne žmogus turėtų taikytis prie jų. Visus apšvietimo scenarijus galima kurti ir keisti per išmaniąją programėlę, o įjungti ar išjungti – įprastai, sieninių jungiklių pagalba, telefonu ar balsu. Tai ypač patogu šeimoms su vaikais, kai sprendimai turi būti ne tik išmanūs, bet ir paprasti visiems namų gyventojams“, – pabrėžia A. Kačinskaitė.
Turi būti patogūs kasdien
Kalbėdama apie komfortą, „JUNG Vilnius“ atstovė pastebi, kad keičiasi ir pats žmonių požiūris į namus. Jei anksčiau daug dėmesio buvo skiriama tik estetikai, šiandien vis daugiau gyventojų pradeda vertinti tai, kaip namai veikia kasdien – ar patogu judėti, valdyti apšvietimą, naudotis erdve ir prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių.
„Gražūs namai labai svarbu, tačiau vien grožio nepakanka. Net ir estetiškai įrengta erdvė ilgainiui neatrodys sava, jei joje bus nepatogu gyventi. Šiandien, kai būstų kvadratiniai metrai mažėja, ypač svarbu apgalvoti kiekvieną sprendimą – nuo baldų išdėstymo iki apšvietimo ir valdymo. Išmanūs sprendimai čia gali padėti net ir nedidelį butą paversti patogesniu, funkcionalesniu ir taupesniu“, – sako specialistė.
Paklausta, ką patartų žmogui, šiandien įsirengiančiam pirmąjį būstą ir norinčiam viską padaryti idealiai, A. Kačinskaitė ramina – tobulumo siekti nebūtina. Pirmuosiuose namuose dažnai dar tik mokomės suprasti, kas mums iš tiesų patogu, todėl nereikėtų bijoti, kad ne viskas bus idealu nuo pirmos dienos.
„Svarbiausia pradžioje susikurti kokybišką ir lankstų pagrindą, kurį vėliau būtų galima pritaikyti prie naujų poreikių. Tam verta investuoti į išmanius sprendimus, kurie ne tik gražiai atrodo šiandien, bet ir leidžia namams keistis ateityje. Gyvenant keičiasi įpročiai, šeimos ritmas, darbo ar poilsio poreikiai, todėl namai turėtų turėti galimybę prisitaikyti kartu“, – sako ji ir priduria, kad išmaniosios technologijos šiandien tampa ne prabanga, o kasdienį komfortą kuriančiu įrankiu.
„Jos padeda namams prisitaikyti prie žmogaus, o ne atvirkščiai. Patirtis ateina tik gyvenant namuose, todėl geriau pradžioje susikurti tvirtą, funkcionalų pagrindą, o komfortą auginti palaipsniui. Taip namai ilgainiui tampa iš tiesų savais, kuriuose gera būti kasdien“, – apibendrina A. Kačinskaitė.
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