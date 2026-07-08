Ekrane atrodė tobulai, namuose – nusivylimas: įspėja kitus dėl baldų pirkimo internetu

„Eurostat“ duomenimis, e. prekyba Europoje jau tapo įprasta: 2025 m. internetu pirko 78 proc. Europos Sąjungos (ES) interneto naudotojų. Į e. pirkinių krepšelį vis dažniau patenka ir namams skirtos prekės – 2024 m. baldus, namų aksesuarus ar sodininkystės prekes per 3 mėn. internetu įsigijo 19 proc. ES gyventojų, kai 2023 m. – 15 proc.
Vis dėlto apsipirkimas internetu ne visada baigiasi taip, kaip tikėtasi – 2025 m. apie trečdalis ES pirkėjų susidūrė su bent viena problema, o 10 proc. gavo netinkamą ar pažeistą prekę.
Pasak baldų prekybos tinklo „Gintaro baldai“ marketingo vadovo Kirilo Kokotkino, nors pirkimas internetu yra greitas ir patogus, vien nuotraukomis ir aprašymais sudėtinga įvertinti tikrą baldo atspalvį, jo dydžio pojūtį, medžiagos tekstūrą, patogumą ar kokybę. Tokios detalės išryškėja tik tada, kai prekė atkeliauja į namus.
„Praktikoje pasitaiko, kai internetu išsirinkto baldo spalva prie sienų, grindų ar kitų baldų atrodo visai kitaip nei ekrane. Pagal matmenis lyg ir tinka, bet realioje erdvėje daiktas atrodo per masyvus, užstoja praėjimą ar tiesiog nepatogiai „gyvena“ kambaryje. O baldo aukščio, minkštumo, atramos tvirtumo ar patogumo ekranas apskritai negali perteikti. Todėl baldus verta pamatyti, paliesti ir išbandyti gyvai“, – sako K. Kokotkinas.
Kodėl baldo vaizdas ekrane gali suklaidinti?
„Gintaro baldų“ atstovas neslepia, kad baldus rinktis internetu išties patogu: galima greitai palyginti modelius, kainas ir nereikia važiuoti per skirtingas parduotuves. Pasak jo, internetas padeda suprasti, kas patinka, susiaurinti paiešką ir atsirinkti baldus, kuriuos verta apžiūrėti salone. Tačiau galutinį sprendimą saugiau priimti tik pamačius baldą gyvai.
„Jei e. parduotuvėje išsirenkate baldus, kurių gyvai apžiūrėti neįmanoma – pavyzdžiui, jie parduodami užsienyje, dar nėra pagaminti ar pateikiami tik vizualizacijose, – sprendimą priimate nematydami tikro daikto. Nuotraukos neperteikia tekstūros, paviršiaus pojūčio. Skirtingi kompiuterių ir telefonų ekranai spalvas gali rodyti nevienodai ar jas iškraipyti“, – pažymi pašnekovas.
Jis priduria, kad internete baldai dažnai pristatomi nepriekaištingai – gerai apšviesti, idealioje, prie modelio pritaikytoje aplinkoje, suderinti su interjeru, kartais retušuoti, paryškinti. O šiandien vizualizacijoms vis dažniau pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas.
„Nuotraukoje tobulai atrodantis baldas nebūtinai tokį įvaizdį kurs ir jūsų namuose ar derės prie jau turimo interjero. Tik pamačius baldą gyvai galima įvertinti tikrą audinio atspalvį, kokybę, paliesti medžiagas“, – pabrėžia K. Kokotinas.
Pasak jo, taip pat svarbu nepamiršti, kad daugelis minkštųjų baldų yra gaminami rankomis. Net ir laikantis aukščiausių kokybės standartų, kiekvienas baldas gali turėti nežymių individualių skirtumų – audinio įtempimo, siūlių, paminkštinimo ar formos. Gyvai apžiūrint baldą galima geriau įvertinti jo meistriškumą, komfortą ir realią išvaizdą.
Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad panašiai yra ir su dydžiu – net ir žinant baldo matmenis, iš nuotraukos sunku įsivaizduoti tikrą jo mastelį namuose. Ekrane kompaktiškai atrodanti sofa, stalas ar spinta gali užgožti kambarį arba priešingai – atrodyti per maži ir „pasimesti“ interjere.
„Net fotografavimo kampas gali pakeisti baldo dydžio, formos ar proporcijų įspūdį. Salone galima realiai įvertinti baldo mastelį, palyginti skirtingus modelius, o konsultantai visada yra pasiruošę patarti, kokio tipo ar dydžio baldas labiausiai tiktų pagal kambario plotą, išplanavimą, pirkėjo poreikius“, – vardija K. Kokotkinas.
Kokybė slypi detalėse, kurių nuotrauka neparodo
Anot „Gintaro baldų“ atstovo, baldus galima palyginti su drabužiais – vien gražaus vaizdo nepakanka, nes tas pats sofos, fotelio ar lovos modelis vienam žmogui gali būti patogus, kitam – visai netikti.
„Net ir išsamus aprašymas neatsako į klausimą, ar baldas bus patogus konkrečiam žmogui. Tai galima suprasti tik išbandžius gyvai – pajutus, kaip baldas prisitaiko prie kūno“, – nurodo K. Kokotkinas.
Perkant internetu sunkiau įvertinti ir baldo kokybę – nuotraukos neparodo, ar prie audinio kimba pūkeliai, ar paviršius lengvai braižosi, ar siūlės tvarkingos, ar nėra kitų smulkių trūkumų.
„Nuotraukose sunku įvertinti konstrukcijos tvirtumą, medžiagų atsparumą ir apdirbimo kokybę – šias detales iš arti galima apžiūrėti tik salone. Perkant internetu taip pat sudėtinga įsivaizduoti, kaip skirtingi baldai derės tarpusavyje, ar kurs vientisą vaizdą bendrame interjere. Fizinėje parduotuvėje galima palyginti skirtingų modelių derinius, pasikonsultuoti su specialistais“, – teigia jis.
„Gintaro baldų“ atstovas pabrėžia, kad ir nedidelis atspalvio skirtumas, nuotraukoje nepastebėtas išsikišimas, kitoks kojelių aukštis ar apdailos detalė gali pakeisti ne tik baldo išvaizdą ar patogumą, bet ir turėtą kambario viziją.