Hortenzijos gali žydėti iki rudens: keli darbai, kurių liepą nereikėtų pamiršti

Pasak sodininkystės specialistų, vasarą svarbu ne tik tręšimas. Hortenzijoms liepą reikia drėgmės, tinkamo dirvos režimo ir reguliariai šalinamų nužydėjusių žiedynų, rašo portalas UNIAN.
Svarbu neperlaistyti
Hortenzijos mėgsta drėgną, bet gerai drenuojamą dirvą. Tai reiškia, kad žemė neturi perdžiūti, tačiau jos nereikėtų ir užmirkyti.
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Ypač svarbu tai liepą ir rugpjūtį, kai per karščius dirva greitai išdžiūsta, sukietėja ir net pradeda skilinėti. Kad drėgmė išsilaikytų ilgiau, hortenzijų kerus verta mulčiuoti sodo kompostu arba perpuvusiu mėšlu.
Laistyti augalus geriausia anksti ryte arba vėlai vakare, kai saulė nebėra tokia aktyvi. Taip vanduo ilgiau išlieka dirvoje, o augalai patiria mažiau streso.
Nužydėjusius žiedus verta pašalinti
Dar vienas paprastas, bet veiksmingas darbas – nužydėjusių žiedynų šalinimas. Jei nuvytę žiedai paliekami ant krūmo, augalas dalį jėgų eikvoja jų palaikymui.
Reguliariai pašalinant peržydėjusius žiedynus, hortenzija ilgiau atrodo tvarkinga, o jos energija nukreipiama naujiems pumpurams ir žydėjimui palaikyti.
Tai ypač aktualu vidurvasarį, kai krūmai jau būna gausiai žydintys, bet karščiai ir drėgmės svyravimai juos ima sekinti.
Kuo tręšti liepą
Pavasarį hortenzijoms dažniausiai naudojamos subalansuotos granuliuotos mineralinės trąšos. Jos padeda augalui sustiprėti ir pasiruošti pirmajam žydėjimui.
Tačiau liepą užduotis jau kita – ne paskatinti startą, o palaikyti augalą aktyvaus žydėjimo metu.
Tam gali būti naudojamos rūgštinančios arba šarminančios priemonės, priklausomai nuo to, kokio žiedų atspalvio siekiama. Hortenzijų spalva gali keistis priklausomai nuo dirvos rūgštingumo – rūgštesnėje dirvoje kai kurių veislių žiedai tampa melsvesni.
Viena paprastesnių priemonių – kavos tirščiai. Jie gali padėti šiek tiek rūgštinti dirvą ir pagerinti jos būklę.
Taip pat galima naudoti citrinų rūgštį: 30 g granulių ištirpinti 10 l vandens ir šiuo tirpalu palaistyti krūmą po šaknimis. Toks tirpalas naudojamas maždaug kartą per 3–4 savaites.
Vis dėlto tręšiant svarbu nepersistengti. Per karščius augalų nereikėtų stipriai tręšti ar smarkiai genėti, nes tai gali tapti papildomu stresu.
Kas padeda hortenzijoms žydėti ilgiau
Kad hortenzijos ilgiau išliktų dekoratyvios, vasarą svarbiausia laikytis kelių taisyklių: neleisti dirvai perdžiūti, bet jos neužmirkyti, mulčiuoti krūmus, šalinti nuvytusius žiedynus ir tręšti saikingai.
Jei hortenzijos auga saulėtoje vietoje arba lengvame pavėsyje, per karščius jas reikėtų stebėti atidžiau. Net ir saulę pakenčiančios hortenzijos gali greitai parodyti drėgmės trūkumą – lapai suglemba, žiedynai praranda stangrumą, o žydėjimas trumpėja.
Hortenzijosdaugiametės gėlėsaugintojai
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