Namų gamybos trąšos pomidorams: 3 ingredientai, kad krūmai lūžtų nuo derliaus

Patyrę daržininkai žino, kad geriausios trąšos dažnai randamos tiesiog virtuvėje arba krosnyje. Namų gamybos tirpalai ne tik kelis kartus padidina krūmų derlingumą, bet ir efektyviai saugo juos nuo ligų.
Dirvožemio gyvybingumo variklis
Vienas populiariausių ir veiksmingiausių metodų pomidorams stiprinti yra mielių naudojimas. Jos tiesiogiai nemaitina augalo, tačiau pagerina dirvožemio mikroflorą.
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Kuo turtingesnė žemė naudingosiomis bakterijomis, tuo didesni ir stipresni auga vaisiai.
Mielių trąšų receptas:
10 gramų sausų mielių;
2 šaukštai cukraus;
5 litrai šilto vandens.
Ingredientus reikia sumaišyti iki vientisos masės ir palikti pastovėti 5–8 valandas.
Prieš tręšiant lysves būtina palaistyti švariu vandeniu, o tada po kiekvienu krūmu supilti 1–2 litrus paruošto mielių tirpalo.
Šią procedūrą geriausia atlikti ryte arba vakare, kad saulė nespėtų išdžiovinti mišinio.
Mineralų šaltinis po žydėjimo
Kai pomidorai baigia žydėti ir pradeda formuoti vaisius, jiems ypač prireikia kalio, kalcio ir fosforo. Šie mikroelementai stiprina augalo imunitetą ir suteikia vaisiams mėsingą skonį.
Puikus šių medžiagų šaltinis – paprasti medžio pelenai.
Kaip paruošti pelenų tirpalą laistymui:
200 gramų pelenų sumaišykite su 10 litrų šilto vandens ir palikite 5 valandoms.
Kaip ir mielių atveju, pirmiausia augalus palaistykite vandeniu, o tada kiekvienam krūmui skirkite po 1 litrą tirpalo.
Apsauga nuo ligų: purškimas pelenais ir muilu
Pelenai gali tarnauti ne tik kaip trąšos, bet ir kaip apsauginė priemonė nuo kenkėjų bei ligų. Pastebėjus pirmuosius ligų požymius rekomenduojama paruošti specialų mišinį purškimui.
100 gramų pelenų sumaišoma su 10 litrų vandens, užvirinama ir šiek tiek atvėsinama.
Į šiltą skystį įmaišoma 50 gramų tarkuoto ūkiško muilo, kad skystis geriau priliptų prie lapų. Tokiu mišiniu krūmus galima purkšti ne dažniau kaip kartą per dvi savaites.
Svarbios taisyklės:
naudokite tik pelenus, gautus deginant nedažytą ir neapdorotą medieną;
nenaudokite pelenų ten, kur neseniai buvo įterptas mėšlas ar karbamidas;
pomidorams reikia reto, bet gausaus laistymo – vidutiniškai 5 litrų vandens vienam krūmui, tręšiant kas dvi savaites.